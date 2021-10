Vuoi sapere se Ridley Scott ha creato un capolavoro con The Last Duel?

Clicca sul tasto play e guarda la nostra video recensione… ovviamente senza spoiler.

Se hai già visto la video recensione o vuoi qualche info in più su The Last Duel, leggi le prossime righe.

The Last Duel è un film drammatico storico del 2021 diretto e prodotto da Ridley Scott. Si basa sul libro del 2004 dello stesso nome di Eric Jager. La sceneggiatura è di Nicole Holofcener, Ben Affleck e Matt Damon.

Ambientato nella Francia medievale, il film segue Damon nei panni di Jean de Carrouges, un cavaliere che sfida a duello il suo amico e scudiero Jacques Le Gris (Adam Driver) dopo che la moglie di Carrouges, Marguerite (Jodie Comer), ha accusato Le Gris di averla violentata. Affleck recita in un ruolo secondario come il Conte Pierre d’Alençon.

Un adattamento del libro di Jager è stato annunciato per la prima volta nel 2015, ma il via libera è stato dato a luglio 2019. Affleck e Damon sono stati confermati come star e co-sceneggiatori in quel mese. Le riprese si sono svolte in Francia e in Irlanda da febbraio a ottobre 2020, con una pausa di diversi mesi a causa della pandemia di COVID-19.

The Last Duel è stato presentato in anteprima mondiale al Festival del cinema di Venezia il 10 settembre 2021 ed è stato distribuito nelle sale negli Stati Uniti il ​​15 ottobre 2021 da 20th Century Studios. In Italia il film è uscito il giorno prima, il 14 ottobre.

Il film ha ricevuto recensioni positive da parte della critica, che ha elogiato le performance dei protagonisti.

Vuoi sapere cosa ne pensiamo noi? Guarda la video recensione fino alla fine. Una volta visto il video ti invitiamo a condividere il tuo parere sul film attraverso i commenti. 😎

Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al nostro canale YouTube.