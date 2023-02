L’episodio 6 di “The Last of Us” ci mostra che non tutto è andato perduto.

Sebbene sia in gran parte la storia di due persone che si fanno strada attraverso il paese, sia il gioco sia l’adattamento televisivo riflettono su ciò che si può trovare nei pochi rimasti dell’umanità.

In quest’ultimo episodio, abbiamo assistito a ciò che si può trovare nell’uomo in tutte le forme, con scene di immensa crudeltà o travolgente compassione.

Questo tema è ora reso più centrale nei momenti chiave dell’episodio, intitolato semplicemente “Kin”, in cui Joel (Pedro Pascal ) si riunisce con suo fratello Tommy (Gabriel Luna ) dopo che i due hanno preso strade diverse molto tempo fa.

È un episodio che espande l’unico breve momento del gioco che ha avuto luogo tra le sequenze d’azione per dare a tutto più consistenza e vita.Mentre il mondo rimane straziante, questo episodio ha offerto un barlume di speranza costruito sulle fondamenta di qualcosa che è reale e tangibile.

Dopo un’introduzione un po’ rocciosa, sia Joel che Ellie (Bella Ramsey) vengono guidati nella fiorente comunità di cui non sapevano nemmeno l’esistenza. È quasi un miracolo dopo la desolazione che hanno trovato altrove.

Questo culmina in un momento di rara emozione da parte di Joel mentre inizia a ridere tra le lacrime dopo aver abbracciato Tommy. È un ricongiungimento agrodolce poiché i due hanno una storia definita dalla perdita della famiglia per mano di altri e gli omicidi che essi stessi hanno compiuto.

È ciò che li ha separati in diverse parti del paese. Eppure ora, dopo aver navigato in un mondo che sembrava essere dominato dalla capacità di distruzione dell’umanità, si sono ritrovati nello stesso collettivo.

“The Last of Us” episodio 6: abbiamo la capacità di salvarci a vicenda

Laddove l’introduzione a questa storia riguardava principalmente Joel che affrontava i resti in decomposizione del mondo, tuttavia era necessario per sopravvivere e allontanare le connessioni con gli altri, questo episodio ha rallentato le cose per mostrare come questo non sia l’unico modo per andare avanti.

Lo ha fatto senza essere sentimentale o sorvolare su quello che rimane un mondo duro con pericoli quasi ad ogni angolo. Ha semplicemente stabilito anche nelle scene più semplici che rimane la capacità del bene che è sempre presente, non importa quanto sia andato perduto.

Che si tratti di una conversazione in un bar o mentre si tagliano i capelli, questi momenti non sono solo preziosi perché ricreano cose del vecchio mondo ma offrono la possibilità di connessione e supporto in piccoli modi.

Joel ha rifiutato la vulnerabilità o la comunità, credendo che non ci si possa fidare di nessuno dopo che gli è stato tolto così tanto. Dopo aver visto l’umanità al suo peggio assoluto, ha giurato di non rischiare mai di aprirsi di nuovo ad essa.

Il gioco trattava questo tema semplicemente come un piccolo diversivo, ora invece l’episodio della serie si prende il tempo per piantare semi tematici che fioriranno in futuro.

Quando Joel è gravemente ferito nella scena conclusiva, sappiamo che ora ha più da perdere oltre ad Ellie. La loro relazione è ovviamente il fulcro della storia, ma ora si tratta anche di come potrebbero entrare a far parte di una comunità di persone premurose.

