“Tha last of us” è in origine un videogioco di genere survival horror/avventura sviluppato da Naughty Dog, che ha conquistato tutto il mondo sin dal suo rilascio, avvenuto nel 2013.

E come spesso accade con successi del genere, le emittenti televisive non si lasciano sfuggire l’occasione di ricrearne una serie tv o un film. Così è infatti successo per “The last of us“: la HBO, che già ha alle spalle lavori di alto calibro quali “Il trono di spade” e “Boardwalk empire” (per citarne solo alcuni), ha annunciato qualche tempo fa di voler trasporre il videogioco in una serie live-action.

Trama, cast e produzione

La trama della serie “The last of us” è ambientata un ventennio dopo la totale distruzione della civiltà come la conosciamo oggi, in seguito all’epidemia da fungo Codryceps che ha trasformato gli esseri umani in creature violente e spietate. In questo scenario post apocalittico, si muove l’ozioso e svogliato Joel, al quale viene però assegnato un compito molto importante: aiutare la quattordicenne Ellie a scappare da una zona di quarantena asfissiante. Inizierà per i due ragazzi un vero e proprio viaggio della speranza, in cui non mancheranno rischi e pericoli.

Per interpretare i ruoli dei coraggiosi Joel ed Ellie, sono stati scelti due attori che già hanno lavorato in passato con la HBO, entrambi nella serie “Il trono di spade“: stiamo parlando rispettivamente di Pedro Pascal (Oberyn Martell) e Bella Ramsey (Lyanna Mormont).

Non solo loro, però. Nella serie figureranno infatti anche Gabriel Luna, che interpreterà Tommy, il fratello di Joel; Anna Torv, nei panni di un’altra dei sopravvissuti e attuale contrabbandiera, e Merle Dandridge, che presterà il volto al personaggio di Marlene, leader della resistenza.

Completano poi il cast altri attori quali Nico Parker, Murray Bartlett, Storm Reid, Nick Offerman e Jeffrey Pierce.

“The last of us” ha come scrittori e produttori Craig Mazin, il quale ha già lavorato a “Chernobyl, sempre della HBO, e Neil Druckmann, “padre” del videogioco stesso.



Non si hanno ancora al momento indicazioni su una ipotetica data di uscita della serie.

Primo trailer di “The last of us“

Dopo mesi di silenzio in cui non sono state fornite nuove informazioni, la HBO ha recentemente rilasciato un primo trailer di “The last of us”, della durata di poco meno di due minuti.

Nel trailer ci viene mostrata come prima cosa il devasto causato dall’epidemia, che rende le città non sicure e le persone spaventate e diffidenti. In questo marasma caotico, inizia il viaggio alla ricerca della salvezza di Joel, Ellie e i loro compagni, del quale ci vengono mostrate alcune scene veloci in un crescendo continuo di tensione e violenza.

La canzone che si sente di sottofondo per l’intera durata del trailer è “Alone and forsaken” di Hank Williams, e sarà stata immediatamente riconosciuta dai fan del gioco: essa infatti compare proprio all’interno di “The last of us“, ed è forse stata qui utilizzata per rimarcare l’intenzione dichiarata della HBO di portare sullo schermo una serie il più possibile fedele all’opera originale.

–

Cosa pensate di questa serie? Vi ispira? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!