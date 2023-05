Super Mario Bros è diventato da poco un film. All’inizio c’era un po’ di scetticismo riguardo questa decisione e soprattutto sulla possibilità che potesse piacere al pubblico. Ma è stato sufficiente farlo uscire nelle sale cinematografiche per rendersi conto che è stato altamente apprezzato sia dal pubblico che dalla critica: è sufficiente pensare che ha superato un miliardo di dollari in incassi.

Quindi ora si inizia a pensare ad altri titoli che potrebbero seguire lo stesso percorso e tra tutti spicca un titolo, quello di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. A confermarlo sono stati Eiji Aonuma, il producer e Jidemaro Fujibayashi, il director che si sono detti molto interessati alla possibilità di portare il gioco nelle sale cinematografiche. Il producer, durante un’intervista con Polygon, ha affermato che:

“Sono sicuramente interessato. Purtroppo però non basta il mio personale interesse perché un progetto simile diventi realtà”.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

A dargli man forte il suo collega che ha ammesso anche lui come possa essere difficile, ma che se i fan fanno sentire la loro voce allora questo progetto potrebbe diventare realtà, d’altronde si sa che è il pubblico a decidere. Certo, in caso bisognerebbe lavorare molto ed essere in grado di eguagliare o, addirittura superare, la qualità di Super Mario Bros perché per questi progetti ci vuole molto occhio e soprattutto molta pazienza. The Legend of Zelda è molto amato soprattutto dalle generazioni degli anni 80 e degli anni 90, ma nel corso del tempo è riuscito ad allargare il suo bacino di utenza ed è diventato un fenomeno culturale tanto che uno dei suoi ultimi giochi per Switch è stato giudicato tra i migliori di sempre. Inutile dirlo, i fan si sono già mobilitati per chiedere la trasformazione in film e vedendo le numerose richieste può essere che il progetto diventerà realtà.

E tu ami vedere i videogiochi trasformarsi in film? Ti piacerebbe vedere The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nelle sale cinematografiche? Ti aspettiamo nei commenti!