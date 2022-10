I Maneskin sono pronti a conquistare nuovamente le classifiche di tutto il mondo con la canzone “The Loneliest”, rilasciata su tutte le piattaforme digitali proprio oggi Venerdì 7 Ottobre.

La band romana ha deciso di cantare dal vivo in anteprima questa ballata romantica ieri sera, in un concerto a Londra. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno scelto il prestigioso palco dell’Underworld, storico club di Camden, locale simbolo della scena alternativa british.

E già appena dopo 10 ore dalla pubblicazione, il nuovo singolo aveva già superato le 250 mila visualizzazioni su Youtube ed è stato positivamente accolto dai fans di tutto il mondo.

Il brano è stato preceduto come sempre da una serie di foto e post condivisi sui social dalla band romana. Infatti pochi giorni prima dell’uscita del singolo la band aveva anticipato sui propri account social una clip di 35 secondi con un estratto del brano. Le immagini scelte per accompagnare la clip rispecchiano l’atmosfera dark-gothic della canzone.

Al momento nessuna indiscrezione per quanto riguarda la data di uscita del videoclip ufficiale della canzone, registrata in Brianza nei giorni scorsi.

“The loneliest” arriva a cinque mesi di distanza dall’ultimo singolo, “Supermodel” ed è stato scritto dal quartetto affiancato da autori internazionali come Rami Yacoub, Sarah Hudson, James Abrahart e Jason Evigan.

Il significato di “The Loneliest” dei Maneskin

“The Loneliest” è un pezzo un po’ emo e un po’ power ballad anni ’90, con un assolo chitarristico insolito per il gruppo.

La band ha spiegato il significato del singolo attraverso questa dichiarazione:

“The Loneliest” ha una forte carica emotiva essendo una via di mezzo tra una lettera d’amore, un addio e un testamento. È quel che diresti alle persone a cui vuoi bene quando qualcosa di bello finisce. È un testo importante per noi: esprime un messaggio d’amore universale.”

Il brano racconta principalmente l’uomo moderno sempre più solo, senza amore in tempi difficili in un’atmosfera dark sotto un diluvio che rappresenta al meglio il suo triste stato d’animo. Il gruppo romano ha dunque voluto porre particolare accento sulla solitudine:

“La canzone è un modo per superare la mancanza di qualcuno e, in definitiva, la solitudine. Qualcosa che tutti hanno provato in un modo o nell’altro. Si sente la lotta alla nostalgia e al dolore fino al grido d’amore catartico finale. Fare questa canzone è stata un’esperienza di guarigione”.

La traduzione di “The Loneliest” dei Maneskin

Sarai la parte più triste di me

Una parte di me che non sarà mai mia

È ovvio che stasera sarà la più solitaria

Sei ancora l’ossigeno che respiro

Vedo la tua faccia quando chiudo gli occhi

È una tortura stasera sarà il più solitario

Ci sono alcune righe che ho scritto

In caso di morte, è quello che voglio

Questo è quello che voglio

Quindi non essere triste quando me ne sarò andato

C’è solo una cosa che spero tu sappia

Ti ho amato così tanto

Perché non mi interessa nemmeno del tempo che ho lasciato qui

L’unica cosa che so ora è che voglio trascorrerlo

Con te, con te

Nessun altro qui

Stanotte sarà la più solitaria

Sarai la parte più triste di me

Una parte di me che non sarà mai mia

È ovvio che stasera sarà la più solitaria

Sei ancora l’ossigeno che respiro

Vedo la tua faccia quando chiudo gli occhi

È una tortura stasera sarà il più solitario

Mi dispiace ma devo andare

Se mai ti mancherò, regala questa canzone

Un altro tentativo

E continuo a pensare a come mi hai fatto sentire meglio

E tutte le piccole cose pazze che abbiamo fatto insieme

Alla fine, alla fine, non importa

Se stasera sarà la più solitaria

Sarai la parte più triste di me

Una parte di me che non sarà mai mia

È ovvio che stasera sarà la più solitaria

Sei ancora l’ossigeno che respiro

Vedo la tua faccia quando chiudo gli occhi

È una tortura stasera sarà il più solitario

Sarai la parte più triste di me

Una parte di me che non sarà mai mia

È ovvio che stasera sarà la più solitaria

Sei ancora l’ossigeno che respiro

Vedo la tua faccia quando chiudo gli occhi

È una tortura stasera sarà il più solitario

Sei ancora l’ossigeno che respiro

Vedo il tuo viso quando chiudo gli occhi

È una tortura

Stanotte sarà la più solitaria

