Finalmente ricominciamo a parlare di una delle serie pù riuscite e originali degli ultimi anni, ovvero The Marvelous Mrs. Maisel, le cui riprese della quarta stagione sono finalmente cominciate!

La serie, bloccata per diversi mesi a causa delle riprese sospese per la pandemia da Covid-19, a breve riaprirà i battenti e la notizia migliore, insieme a quella del nuovo “si gira!”, è che due noti attori faranno parte del cast della quarta stagione come personaggi ricorrenti.

La notizia è trapelata poco tempo fa, ed è stata accolta con grande curiosità da tutti i fan de The Marvelous Mrs. Maisel, sempre entusiasti di avere notizie sullo show che ha come protagonista la scoppiettante e pluripremiata attrice Rachel Brosnahan, che ha contribuito a portare alla ribalta la serie, sempre tra le più nominate agli Emmy Awards e ai Golden Globe, facendo sempre incetta di premi.

I nuovi arrivi in The Marvelous Mr. Maisel

Chi sono, allora, i due attori che entrano a far parte del cast de The Marvelous Mrs. Maisel? Lo ha annuncia Deadline, senza fornire però troppi dettagli. Si tratta di Reid Scott (Veep, Curb Your Enthusiasm e la prima stagione di Why Women Kill) e Gideon Glick (Marriage Story, It Could Be Worse, Devious Maids), che entrambi prenderanno parte alla quarta stagione della serie Amazon acclamata dalla critica, amata dal pubblico e trionfatrice ogni anno, almeno da tre a questa parte, agli Emmy Awards.

Purtroppo, almeno al momento, non sono stati resi noti molti dettagli sui personaggi che gli attori dovranno interpretare, al momento sono stati confermati nel cast solo i loro nomi, anche se è certo che sia Reid Scott che sia Gideon Glick appariranno sicuramente in più episodi dello show.

Le riprese della quarta stagione sono attualmente in corso a New York, in ritardo sulla tabella di marcia rispetto al piano di lavorazione deciso prima del diffondersi della pandemia. La nuova stagione de The Marvelous Mrs. Maisel, così come trapelato mesi fa, potrà contare anche sulla presenza nel cast di una leggenda del cinema americano, l’attore John Waters (Qualcosa di travolgente, La signora ammazzatutti, Law & Order – Unità vittime speciali) che avrà un ruolo al momento misterioso, così come annunciato nelle settimane scorse.

La comedy The Marvelous Mr. Maisel tornerà in streaming su Prime Video prossimamente, ancora non esiste una data certa per la messa in onda.

E voi cosa ci dite, siete contenti di questa quarta stagione in lavorazione? Conoscete già i due attori che faranno parte del cast, e se li conoscete pensate che saranno adatti per questo show? Rispondeteci nei commenti!