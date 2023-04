I The National sono un gruppo musicale indie rock che ha visto la luce nel 1999 a Cincinnati. Composta da: Matt Berninger (la voce), Aaron Dessner ed il fratello Bryce (chitarra, pianoforte e tastiere), i fratelli Scott (al basso) e Bryan Devendorf (alle percussioni).

Voce di brani come About Today, Guilty Party, Pink Rabbits, Don’t Swallow the Cap, Terrible Love fino a Slow Show e Fake Empire per citarne alcuni. Ed oggi i The National sono pronti per tornare protagonisti del mondo musicale. Oggi, venerdì 28 aprile, esce infatti il loro nuovo singolo dal titolo The Alcott che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano è estratto da First Two Pages of Frankenstein, il loro nono album in studio che è disponibile anch’esso da oggi. Ma questa volta non saranno soli perché potranno contare sulla collaborazione di Taylor Swift. A tal proposito, Aaron Dessner rivela che:

“Matt ha scritto la parte principale della canzone su una musica che avevo scritto e Taylor aveva ascoltato e sapevo che aveva apprezzato, quindi ho pensato che potesse essere qualcosa che le sarebbe piaciuto molto. Gliel’ho mandata ed ero un po’ nervoso perché non ho ricevuto risposta per circa 20 minuti. Quando mi ha risposto, Taylor aveva già scritto tutte le sue parti e registrato un memo vocale con i testi che aveva aggiunto in un dialogo con Matt, e tutti se ne sono innamorati immediatamente. Sembrava fosse destino”.

Aaron Dessner e Taylor Swift

Il significato di The Alcott

The Alcott, il nuovo singolo dei The National insieme a Taylor Swift, vede protagoniste le due voci che rappresentano una coppia che fa il possibile per riaccendere la passione in una storia d’amore sempre più travagliata cercando di farla diventare una storia finemente disegnata e di portata romanzesca. Infatti cantano: “Mi siedo lì in silenzio aspettando che tu alzi lo sguardo..Ti vedo sorridere quando vedi che sono io…Ho dovuto fare qualcosa per entrare nel tuo pensiero d’oro…Quante volte lo farò e tu ci crederai ancora?”. Matt Berninger, la voce maschile, afferma che:

“Si tratta di due persone con una lunga storia che tornano in un luogo e cercano di rivivere un particolare momento. La sensazione è che sia un ultimo tentativo di mantenere la relazione, c’è un accenno di qualcosa di positivo in cui si può vedere l’inizio di un riavvicinamento”.

E tu sei un fan dei The National? Hai già avuto modo di ascoltare il loro nuovo singolo The Alcott? Ti lasciamo con la traduzione del brano!

La traduzione di The Alcott

Mi farei intrecciare nei fili per incontrarti all’Alcott

Andrei nell’angolo sul retro dove saresti sempre stato tu

Eccoti lì, seduto come al solito con il tuo taccuino d’oro

Scrivere qualcosa su qualcuno che ero io

E l’ultima cosa che volevi

È la prima cosa che faccio

ti dico i miei problemi

Tu mi dici la verità

È l’ultima cosa che volevi

È la prima cosa che faccio

Ti dico che penso che mi sto innamorando di nuovo di te

Mi siedo lì in silenzio aspettando che tu alzi lo sguardo

Ti vedo sorridere quando vedi che sono io

Dovevo fare qualcosa per irrompere nel tuo pensiero d’oro

Quante volte lo farò e tu crederai ancora?

È l’ultima cosa che volevo (Dimmi, da che parte stai, cara?)

È la prima cosa che faccio (dammi qualche consiglio per dimenticarti)

Ti racconto i miei problemi (Sono diventato uno dei tuoi problemi?)

E tu mi dici la verità (Potrebbe essere facile questa volta?)

È l’ultima cosa che volevo (tutto ciò che è mio è una mina antiuomo)

È la prima cosa che farei (il mio amore ti ha aiutato e incoraggiato?)

Ti dico che penso che mi sto innamorando di nuovo (di nuovo innamorato)

Di nuovo innamorato di te

Di nuovo innamorato di te

È l’ultima cosa che volevi

(Dimmi, da che parte stai, cara?)

È la prima cosa che fai

(Dammi qualche consiglio per dimenticarti)

Mi racconti i tuoi problemi

(Sono diventato uno dei tuoi problemi?)

E io ti dico la verità

(Potrebbe essere facile questa volta?)

È l’ultima cosa che volevi

(Tutto ciò che è mio è una mina)

È la prima cosa che faccio

(Il mio amore ti ha aiutato e favorito?)

Ti dico che penso di innamorarmi di nuovo di te.

Di nuovo innamorato di te

E rovinerò tutto

Rovinerò tutto per te

Rovinerò tutto

E come faccio sempre

Rovinerò tutto

(Perché non mi rovinate la parata?)

Rovinerò tutto per te

(Straccia il mio abito da sera)

Rovinerò tutto

(Leggi la mia frase ad alta voce)

E ancora, come faccio sempre