Joss Whedon: un nome, una garanzia. Si tratta, infatti, di colui che ha ideato Buffy – L’ammazzavampiri, un successo mondiale che continua ad esserlo ancora oggi a distanza di vent’anni. Per questo motivo, quando è uscita la notizia dell’arrivo di una nuova serie tv con a capo lui, c’è stata molta felicità per poter vedere l’ennesimo capolavoro sul piccolo schermo.

È nata così The Nevers, una serie soprannaturale che è ambientata nella Londra vittoriana e che aveva tutti i presupposti per attirare l’attenzione del pubblico. Tuttavia dobbiamo anche dire che The Nevers non era partita nel migliore dei modi. Facciamo un passo indietro: il progetto di Joss Whedon risale alla fine del 2018, ma poi Whedon a novembre 2020 (subito dopo la pandemia) ha deciso di abbandonare il tutto per motivi personali e per affaticamento stando alle motivazioni ufficiali, mentre in realtà si pensa che questa decisione fosse a causa delle accuse di alcuni attori che hanno affermato come, con lui, si lavorasse in un ambiente di lavoro ostile. Per questo motivo il lavoro è passato nelle mani di Philippa Goslett, scelta direttamente da Joss Whedon come nuova showrunner. C’era comunque lo zampino di Whedon e si pensava che questo sarebbe bastato e c’erano tutti i presupposti per attirare l’attenzione del pubblico.

Le protagoniste di The Nevers

Ma così purtroppo non è stato ed i telespettatori e la critica non sono stati magnanimi nei confronti di The Nevers, neanche nel nostro paese dove la serie tv va in onda on demand su Sky o in streaming su Now. The Nevers ci racconta la storia di alcune donne alle prese con particolari abilità sovrumane, ma che devono anche lottare contro nemici inarrestabili per portare a termine una missione che potrebbe cambiare il mondo intero. Pericoli insidiosi, brutali forze per poter annientare i Touched, ovvero coloro che hanno manifestato, in modo improvviso, i loro superpoteri ed il compito di proteggere queste persone speciali spetta ad Amalia True, una vedova e l’eroina più spericolata, impulsiva ed a Penance Adair, una giovane inventrice brillante. Un cast degno di rispetto con Laura Donnelly nei panni di Amalia True ed Ann Skelly in quelli di Penance Adair, ma spazio anche per Olivia Williams, James Norton, Denis O’Hare ed Amy Manson. Così, dopo un lungo periodo di riflessioni, si è arrivati ad una decisione triste, ma purtroppo inevitabile: fermare la serie tv dopo una sola stagione, anzi ancora peggio poiché al momento The Nevers ha all’attivo 6 episodi su HBO Max, ma ce ne sarebbero altri 6 con HBO Max che ha deciso di non mandarli in onda. Si spera che ci sarà un’altra piattaforma di streaming pronta a mandarli in onda per dare alla serie almeno un finale degno nonostante si concluda dopo una sola stagione. Al momento non ci sono notizie ufficiali, ma vedendo come le piattaforme di streaming sono sempre alla ricerca di titoli interessanti può essere che presto avremo novità.

E tu hai mai visto The Nevers? Ti sarebbe piaciuto vedere una seconda stagione? Ti aspettiamo nei commenti!