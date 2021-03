Una nuova serie in arrivo per la HBO, che da sempre ci ha abituati a prodotti di grande merito, si tratta di The Nevers, una serie di stampo fantascientifico, ambientata nella Londra vittoriana.

Superpoteri e ambientazione in costume, c’è forse qualcosa di più alettante? Ma andiamo a scoprire qualcosa in più sulla serie TV The Nevers tramite la trama e le scene del trailer che è stato reso noto proprio poche ore fa e puoi trovarlo in cima a questo articolo.

La trama e il cast di The Nevers

La serie è stata creata da Joss Whedon, ed è un period drama fantascientifico che ha come protagoniste un gruppo di donne con abilità straordinarie e sovraumane. Queste speciali abilità verranno messe al servizio di un’importantissima missione, che potrebbe salvare il mondo da una terribile minaccia.

Nel trailer possiamo vedere anche quelle che saranno le attrici protagoniste, a partire da Laura Donnelly. che veste i panni di Amalia True, una donna pronta a tutto per a causa, la più più impulsiva ed emotivamente coinvolta di tutta la trama. Accanto a lei vedremo anche Ann Skelly co-protagonista che interpreterà il ruolo di Penance Adair, una geniale inventrice.

Il resto del cast sarà formato da Olivia Williams nei panni di Lavinia Bidlow e vero leader del gruppo; James Norton e Tom Riley, rispettivamente nei ruoli di Hugo Swann e Augustus ‘Augie’ Bidlow. Poi ancora Rochelle Neil, Eleanor Tomlinson, Amy Manson e molti altri.

La serie tv verrà trasmessa su Sky Atlantic e su Now TV a partire dalla notte fra l’11 e il 12 aprile, quando verrà trasmessa in lingua originale con sottotitoli. Se invece vorrai vederla direttamente nella versione doppiata in italiano, dovrai aspettare il 19 aprile.

Che dire, le premesse sono davvero interessanti, speriamo di non restarne delusi.

E tu cosa ne pensi di trailer e trama di The Nevers? Lascia un commento per dire la tua al riguardo.