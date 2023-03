The Night Agent è una serie tv di genere thriller che ci racconta la storia di un agente dell’FBI di basso grado che, mentre sta monitorando una linea di emergenza, risponde ad una chiamata che lo trascina in una cospirazione letale che riguarda una talpa della Casa Bianca.

La serie tv, creata da Shawn Ryan, si basa sull’omonimo romanzo di Matthew Quirck ed ha all’attivo, per il momento, una stagione con dieci episodi. Ha fatto il suo debutto solo la scorsa settimana su Netflix, ma i numeri che ha ottenuto in breve tempo sono degni di nota. È sufficiente pensare che si tratta della terza migliore premiere di tutti i tempi per una serie tv sulla piattaforma di streaming più famosa: 168,7 milioni di ore di visione a livello globale ottenute in solo quattro giorni. D’altronde si tratta di una serie tv che ti appassiona fin da subito ed è in grado di tenerti con il fiato sospeso, cosa sempre più difficile ultimamente. Per questo motivo, Netflix non ci ha pensato due volte ed a solo sei giorni dall’uscita di The Night Agent ha deciso di rinnovarlo per una seconda stagione in modo tale da non perdere troppo tempo.

Si sa che una serie tv piace, ma se poi c’è troppa attesa tra una stagione e l’altra, inizia a calare l’interesse. Per questo motivo Netflix ha assicurato che The Night Agent 2 arriverà sul piccolo schermo già il prossimo anno. Non è certo una novità per Netflix che spesso conferma nuove stagioni di serie tv ancora prima che escano sul piccolo schermo, ma in questo caso essendo un titolo nuovo si voleva prima valutare l’interesse dei telespettatori che non si è fatto certo attendere. Sicuramente nella seconda stagione di The Night Agent troveremo ancora Luciane Buchanan nei panni di Rose, Gabriel Basso in quelli di Peter, Eve Harlow in quelli di Ellen e con Sarah Desjardins che è Maddie Redfield. C’è molta curiosità riguardo il secondo capitolo, soprattutto perché non esiste il secondo romanzo di Matthew Quirck e quindi non si sa davvero cosa ci si potrebbe aspettare. Il produttore esecutivo, Shawn Ryan, tramite un comunicato stampa ha fatto sapere che:

I protagonisti di The Night Agent

“Vedere l’incredibile reazione allo show è stata una grande gioia ed è merito del nostro cast, i nostri sceneggiatori, i nostri registi, la nostra troupe e i nostri partner di Sony Pictures Television e Netflix. Non potremmo essere più orgogliosi o più entusiasti di concentrarci subito sulla seconda stagione per condividere le ulteriori avventure con i nostri nuovi fan”.

Parole positive anche da parte di Jinny Howe, il vicepresidente delle serie drammatiche di Netflix:

“Siamo orgogliosi della performance eccezionale di The Night Agent, bene accolta immediatamente in tutto il mondo. Shawn Ryan ha creato un thriller di spionaggio di cui gli spettatori non hanno mai abbastanza, con un cast stellare composto da Gabriel Basso, Luciane Buchanan e Hong Chau, e noi siamo qui per portare loro l’azione e la suspense che amano”.

E tu hai già avuto modo di vedere The Night Agent? Cosa ti aspetti dalla seconda stagione? Ti aspettiamo nei commenti!