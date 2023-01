Gli alberi spogli e le creste innevate della Hudson Valley in inverno raramente sono sembrati così minacciosi come in “The Pale Blue Eye – I delitti di West Point” di Scott Cooper, un film mistery in cui il brivido che senti nelle ossa può effettivamente aumentare la suspense; il regista Cooper capisce chiaramente che i misteri vivono o muoiono nella loro atmosfera. Quelli di noi che hanno letto Sherlock Holmes possono testimoniarlo. E ora, ecco una controparte opportunamente densa e nebbiosa di quelle storie di letteratura, ambientate a West Point negli anni ’30 dell’Ottocento. Si, l’ambientazione di questo film mi ha convinto tantissimo per come si integra alla perfezione con l’indagine di omicidio e ne parlerò anche alla fine della recensione.

Basato sul romanzo di Louis Bayard del 2003, The Pale Blue Eye segue un detective veterano di New York, Augustus Landor (Christian Bale), che vive da solo nei boschi e viene richiamato dalla pensione per indagare sulla macabra morte di un cadetto dell’Accademia militare degli Stati Uniti. Leroy Fry (Matt Helm) è stato trovato impiccato con il cuore asportato e nessuno sa decidere se si tratti di suicidio o omicidio o perché sia ​​successo. Il brizzolato Landor, ha un tacito rapporto conflittuale con la scuola – mostra un totale disprezzo verso tutti quelli che lo circondano – ma accetta comunque il caso. Quindi arruola come suo aiutante un goffo giovane cadetto, Edgar Allan Poe (Harry Melling), che gli dice subito che l’assassino che cercano deve essere un poeta. “Il cuore è un simbolo, o non è niente”, spiega Poe. “Togliere il cuore di un uomo è trafficare un simbolo. E chi è meglio attrezzato per tale lavoro di un poeta?”

Poe affascina Landor, che inizia a guardare con affetto questo giovane strano aiutante. È bello vedere il personaggio di Bale mentre si compiace per le gesta di qualcun altro. Landor ha perso la moglie a causa di una malattia e sua figlia è recentemente scappata di casa. Ha deciso di vivere in questi boschi per trovare la felicità con la sua famiglia ma qui è rimasto solo e triste. Quando Poe visita la casa di Landor e ammira i libri che erano chiaramente di sua figlia, iniziamo a capire perché l’uomo più anziano si è addolcito attorno a questo cadetto poeta disadattato: il giovane gli ricorda la figlia perduta. E Poe, che dice che a volte parla con sua madre morta, potrebbe aver bisogno di una guida paterna.

Bale e Melling mentre indagano sull’omicidio in The Pale Blue Eye – I Delitti di West Point. Credtis: Netflix.

Questa dinamica padre-figlio alimenta l’intero quadro e crea diversi momenti chiave nel climax del film. Questo, a sua volta, chiede molto a Melling, e non sai mai esattamente dove potrà collocarsi con il suo meraviglioso Poe. Occhi cavernosi che dominano un viso che altrimenti è tutto zigomi e mento, danno a questo estraneo una sicurezza folle. Alterna ondate di tristezza e grandiosità. Senti attraverso i suoi modi di fare e nel suo modo di parlare, che questo è un uomo che lascerà il segno nel mondo o finirà morto in un fosso.

A livello puramente narrativo, The Pale Blue Eye – I delitti di West Point offre sviluppi relativamente standard: una nota nascosta qui, una ferita inosservata là, un diario criptato dall’altra parte. Tuttavia, abbiamo a che fare con un genere fondamentalmente accogliente e la somiglianza con altri film è consentita. Inoltre Cooper comprende che i cliché gestiti con sicurezza possono essere efficaci. Quindi si appoggia a molti cliché del genere.

Nel cast di supporto troviamo Timothy Spall come il capo di West Point; Toby Jones come il dottore della scuola; Gillian Anderson come la moglie emotivamente fragile del dottore; Charlotte Gainsbourg come una barista. Robert Duvall nel ruolo di un professore dell’occulto. C’è almeno un grosso errore di casting tra gli attori più giovani, ma dire di più creerebbe un grosso spoiler. Sia Timothy Spall che Simon McBurney sembrano usciti direttamente dal 19° secolo ed elevano i loro ruoli come sovrintendente Thayer e capitano Hitchcock. Le loro interazioni con Landor danno un senso di urgenza e tensione al racconto.

Questo film mi ha convinto e non solo per Bale e Melling e per l’atmosfera inebriante, ma perché i crimini mostrati sono selvaggi a livello esistenziale. Gli omicidi sono abbastanza mostruosi da catturare l’immaginazione, e Cooper si assicura di stimolarci soffermandosi sui cadaveri con le grottesche ferite coagulate; le dita irrigidite dal rigor mortis che si spezzano sui tavoli delle autopsie.

Questo pone anche una sfida per The Pale Blue Eye – I delitti di West Point: come fornire una soluzione che non solo abbia un senso, ma onori anche l’accattivante crudeltà dei crimini commessi. E sorprendentemente, il finale del film è sicuramente la parte migliore, totalmente inaspettato ma sapientemente orchestrato attraverso l’intelligente dispiegamento di informazioni. A differenza di molti film mistery progettati per essere irrisolvibili dal pubblico, The Pale Blue Eye – I delitti di West Point ci mostra tutto ciò di cui abbiamo bisogno per indovinare l’epilogo ma riesce comunque a sorprenderci. Dopo i titoli di coda ciò che ti resterà sarà la relazione centrale sorprendentemente commovente e l’ambientazione vivida in cui si sono svolti i fatti. La cinematografia è sbalorditiva con paesaggi aspri e luoghi gotici. Il freddo profondo può essere praticamente sentito attraverso lo schermo. L’Accademia militare di West Point nel 1830 è mostrata come un luogo piuttosto deprimente; oppresso dalla luminosa nevicata bianca come un ingannevole antisettico al macabro mistero dell’omicidio. Ciò riecheggia il modo in cui Augustus Landor (Christian Bale) vede l’istituzione così come i dirigenti della scuola che cercano disperatamente di evitare uno scandalo pubblico.

E tu hai visto The Pale Blue Eye – I delitti di West Point? Dimmi cosa ne pensi attraverso i commenti. Io ti lascio al commento finale della recensione che puoi leggere appena sotto.