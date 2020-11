E’ stato pubblicato nelle ultime ore il traier ufficiale di The Prom, il musical di Ryan Murphy che promette di portare in scena una storia incredibile con un cast stellato di altissimo livello.

Il film The Prom è l’adattamento cinematografico dell’omonimo musical di Brodway, scritto da Chad Beguelin e Bob Martin, e dall’11 dicembre arriverà in tutti i dispositivi degli abbonati Netflix, in tutto il mondo.

La trama di The Prom

La storia raccontata in The Prom parla di una ragazza dell’Indiana, una liceale, che vorrebbe tanto portare la sua ragazza al ballo di fine anno. La cultura retrograda nella quale vive, però, ostacola il suo più che lecito desiderio, tentando in tutti i modi di tenere fuori le due ragazze dall’evento tanto atteso.

Sarà una compagnia di attori di New York a correre in loro aiuto dopo aver sentito parlare del caso, decisi a recarsi in Indiana per uno spettacolo che li aiuti a risvegliare le coscienze, e anche a salvare loro stessi.

Le immagini e le musiche che ci regala il trailer sono davvero molto belle ed emozionanti, e sono la premessa per un film davvero bello e interessante.

Il cast del film

Il film, diretto come dicevamo da Ryan Murphy, vede nel cast un insieme di grandi nomi che di sicuro renderanno ancora più gustosa la visione. Nel ruolo della protagonista troviamo l’attrice Jo Ellen Pellman, e accanto a lei star del calibro di Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden, Keegan-Michael Key, Kerry Washington e Andrew Rannells.

Coa ne pensi di The Prom? Lascia un commento qui sotto dopo aver guardato il trailer che vi mostriamo in cima all’articolo.