La Danimarca ha candidato “The Promised Land” di Nikolaj Arcel come miglior film internazionale alla 96esima edizione degli Oscar.

L’epico dramma storico vede Mads Mikkelsen nei panni del vero Ludvig von Kahlen, un ex soldato che cerca di fare fortuna domando la brughiera allora selvaggia e senza legge della penisola danese dello Jutland, in modo che possa essere coltivata a seguito di una dichiarazione del re Federico V.

Il film, presentato in anteprima mondiale a Venezia e poi diretto a Telluride e Toronto, è attualmente proiettato al Festival Internazionale del Cinema di San Sebastian e sarà prossimamente proiettato allo Zurich Film Festival, al Filmfest Hamburg, all’Hamptons International Film Festival e al Mill Valley Film Festival.

Il film è stato selezionato da una rosa di candidati che comprendeva anche “Before It End” di Anders Walter e il documentario “Apolonia, Apolonia” di Lea Glob .

Il film sostenuto dal Denmark Film Institute, prodotto da Louise Vesth per Zentropa e venduto a livello internazionale da TrustNordisk. Nordisk Film Distribution distribuirà il film in Danimarca il 5 ottobre.

Magnolia Pictures, che ha distribuito anche A Royal Affair di Arcel, candidato all’Oscar, distribuirà The Promised Land nelle sale americane il 2 febbraio 2024 e qualificherà il film in tutte le categorie, tra cui Miglior film e Miglior attore per Mikkelsen.

“The Promised Land” Oscar:

La Danimarca ha vinto quattro volte un Oscar nella categoria lungometraggi internazionali con “Another Round” di Thomas Vinterberg nel 2021, “In a Better World di Susanne Bier” nel 2011, “Pelle the Conqueror” di Bille August nel 1989 e “Babette’s Feast” di Gabriel Axel nel 1988.

Recentemente ci sono state nomination per il documentario di Simon Lereng Wilmont “A House Made of Splinters” nella categoria Miglior film documentario nel 2023, e per il cortometraggio “Ivalu” di Anders Walter e Pipaluk K. Jørgensen nella categoria Live Action Short.

Il comitato danese di selezione degli Oscar di quest’anno era composto da professionisti del cinema provenienti da diverse associazioni e corporazioni cinematografiche.

Tra loro figuravano il montatore Henrik Thiesen, l’esercente Sune Lind Thomsen, la sceneggiatrice Ina Bruhn, il giornalista cinematografico Jacob Ludvigsen, la regista Lisa Jespersen, la direttrice della fotografia Louise Mclaughlin, i dirigenti del Dutch Film Institute Jacob Neiiendam e Lena Juhl Seidelin nonché Pernille Bech Christensen dell’Associazione dei produttori danesi.

“Le ultime settimane hanno reso molto chiaro che “The Promised Land” è il più forte candidato danese ad assicurarsi una nomination all’Oscar. Ha ricevuto una fantastica accoglienza sia dalla critica che dagli esperti del premio alla sua prima mondiale al concorso di Venezia, a Telluride e Toronto. Il film è distribuito negli Stati Uniti da Magnolia, che in precedenza ha portato agli Oscar film danesi come ‘A Royal Affair’ di Nikolaj Arcel, ‘The Hunt’ e ‘A War’”, ha detto Neiiendam.

