Solo ieri è arrivata la notizia che Netflix, dopo appena due stagioni, ha deciso di cancellare dal suo catalogo la serie tv Fate: The Winx Saga nonostante il grande successo con il pubblico incredulo per questa decisione.

Nonostante questo, però, la piattaforma di streaming è al lavoro per nuovi titoli da confermare a discapito di quanto si possa pensare. Uno dei titoli su cui ha deciso di puntare è proprio The Sandman che al momento ha all’attivo una prima stagione con 11 episodi dove Morfeo, il re dei Sogni, viaggia nei vari reami in cerca dei tre strumenti di potere che gli sono stati rubati ovvero l’elmo, il rubino ed il sacchetto di sabbia. Ed ora arriva l’annuncio ufficiale del rinnovo della seconda stagione con nuovi episodi in arrivo per la serie fantasy, ad annunciarlo è stata la stessa piattaforma di streaming su Twitter:

“The Sandman 2 sarà la continuazione di quel mondo che si espanderà ulteriormente, anche se la trama ed i dettagli sono ancora tenuti nascosti”.

La prima stagione ha appassionato il pubblico che non vede l’ora di scoprire cosa succederà e che si è affezionato ai personaggi ed alla storia del Signore dei Sogni, della sua famiglia e delle sue avventure. A tal proposito, Neil Gaiman rivela che:

Il protagonista di The Sandman

“E’ per me un incredibile piacere dire che, lavorando con Netflix e Warner Bros, Allan Heinberg, David Goyer ed io daremo vita ad altre storie di The Sandman. Ci sono alcune storie sorprendenti che aspettano Morpheus ed il resto dei personaggi. Nessuno sarà più felice di questo del cast e della troupe della serie che sono i più grandi fan. E’ il momento di tornare al lavoro. Lucifero sta aspettando che Morfeo torni all’inferno”.

Gaiman non ha negato che si tratta di una serie tv molto costosa, ma ha ammesso che si sono decisi ad andare avanti dopo l’ottimo riscontro da parte del pubblico. The Sandman, infatti, quando è uscito nel mese di agosto è rimasto per settimane nella top 10 dei contenuti più visti. Grande sorpresa per il pubblico che pensava che la serie tv sarebbe stata cancellata dopo la prima stagione poiché durante Tudum non c’era stato nessun annuncio, al contrario di altre serie televisive che erano state annunciate. Cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda stagione di The Sandman? È molto probabile che la serie tv venga modificata rispetto ai fumetti originali su cui si basa per poter rendere il tutto più scorrevole sul piccolo schermo. Se non hai avuto ancora modo di vedere la prima stagione di The Sandman non proseguire nella lettura dell’articolo per evitare spoiler indesiderati. La trama del secondo capitolo riprenderà proprio dalla fine della prima stagione dove Sogno dovrà vedersela sia contro Lucifero, ma anche contro le Sorelle Eterne con David Goyer che ci rivela come finalmente vedremo anche il resto degli Eterni. I tempi di attesa per vedere The Sandman 2 sul piccolo schermo saranno un po’ lunghi. Consideriamo che la prima stagione ci ha messo circa tre anni per essere mandata in onda, ma si spera che ora i tempi potranno accorciarsi e che la serie tv sarà disponibile su Netflix entro la fine del 2024.

E tu hai già visto la prima stagione di The Sandman? Cosa ti aspetti dalla seconda stagione? Ti aspettiamo nei commenti!