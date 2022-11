The Takeover è un film thriller d’azione ora disponibile su Netflix Italia, tra l’altro il più visto mentre sto scrivendo questa recensione. È diretto da Annemarie van de Mond.

“The Takeover è il classico film sull’inseguimento del gatto e del topo.”

Mel Bandison è un hacker che, dopo una buona azione, si mette nei guai perché, collateralmente, provoca la chiusura di un’intera organizzazione criminale.

The Takeover è un thriller d’azione in cui si corre molto per le vie della città, in questo caso a Rotterdam, poiché la protagonista è inseguita dai gangster che ha disturbato con le sue tecniche informatiche. La trama è semplice e la produzione è accettabile. Potrebbe non essere un romanzo, ma ha una forte protagonista che è ben interpretata da Holly Mae Brood. Tutto sommato anche le interpretazioni del cast di supporto sono buone. Per quanto riguarda la cinematografia non è eccezionale e la fotografia è molto semplice. Se cerchi un thriller strutturato in un formato narrativo più classico, “The Takeover” potrebbe essere un film che vorrai vedere. Non è ambizioso e non pare volerlo essere. Si lascia comunque vedere.

Nonostante non sia una produzione altamente sofisticata, ha il valore di intrattenimento intrinseco di un thriller d’azione, che probabilmente piacerà ad alcuni membri del pubblico. La trama non è nuova, ma conta su una protagonista forte.

Hacking, abuso di scansioni facciali e furto di dati si mescolano con omicidi e ricatti in questo thriller olandese. The Takeover racconta una storia di suspense che sembrerebbe per lo più familiare, anche se il film vanta un ritmo abbastanza veloce da tenerti interessato per tutto il tempo. Individuerai influenze varie come Eagle Eye o Swordfish e, nel suo finale vertiginoso, potrebbe ricordarti il famoso Speed con Sandra Bullock e Keanu Reeves. L’atmosfera generale è quasi insignificante, come se fosse sottolineata dai ritmi pop dell’elettronica che fanno da sfondo alle prime scene.

E tu guarderai The Takeover? Dimmelo nei commenti. Se lo hai già visto, dimmi cosa ne pensi sempre attraverso i commenti.