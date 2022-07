Su Amazon Prime Video ultimamente ho trovato dei contenuti un po’ più maturi rispetto a Netflix, che pare aver indirizzato il suo palinsesto verso un target molto, molto giovanile. Senza cercare di stigmatizzare o stereotipare minimamente i suoi spettatori, Prime Video ha creato contenuti come “Jack Ryan” o “Reacher“, che si rivolgono tutti a un pubblico relativamente simile. Sono tutti basati su serie di libri di successo con protagonisti maschili che generalmente aderiscono a un codice vecchio stile mentre cercano di adattarsi a un mondo che cambia. Ha perfettamente senso che un adattamento televisivo dei romanzi di Jack Carr abbia goduto di un grosso budget dal gigante dello streaming televisivo.

Jack Carr è un ex Navy SEAL che scrive libri su eroi militari e i suoi romanzi hanno una visione del mondo dichiaratamente conservatrice. Uno dei romanzi più popolari del veterano della Naval Special Warfare è il thriller del 2018 “The Terminal List”, che ora è diventato una serie tv di 8 episodi con protagonisti Chris Pratt e Constance Wu.

Convertire un libro di 400 pagine in 8 episodi non è un’impresa semplice.

La migliore risorsa di Pratt come attore è il fascino, come dimostra il successo di personaggi come Andy Dwyer in “Parks and Recreation” e Peter Quill in “I guardiani della galassia”. Il suo personaggio è l’eroico e stoico James Reece, un Navy SEAL coinvolto in una missione andata molto male, abilmente diretta da Antoine Fuqua, che dà allo spettacolo un po’ di energia nel primo episodio.

Chris Pratt fa un ottimo lavoro eliminando il suo tradizionale personaggio buffo, lo stesso personaggio che ha interpretato praticamente ovunque: un trio di film giurassici, un trio di film Marvel e altri. Reece torna a casa come un eroe, uno dei pochi sopravvissuti a una tragica missione che si è conclusa con la morte dei soldati americani. Mentre si svolge un’indagine su ciò che è successo durante la missione per catturare uno dei terroristi più ricercati al mondo, Reece sospetta immediatamente che non gli sia stata detta la verità. Reece inizia a credere che i suoi stessi superiori e il governo degli Stati Uniti gli stiano mentendo, nascondendo ciò che è realmente accaduto. Mentre inizia a mettere in dubbio la verità sulla missione disastrosa, viene fatto un brutale attentato alla sua stessa vita. Il suo stesso governo lo ha tradito? Reece decide di ribaltare la situazione, e con l’aiuto di vecchi amici come Ben Edwards (Taylor Kitsch) e una giornalista tosta di nome Katie Buranek (Constance Wu), inizia a usare le abilità che ha sviluppato come SEAL per spazzare via i suoi nemici nel suo stesso paese.

La storia è la risorsa chiave di The Terminal List. Pratt è sicuramente il bravo ragazzo, vero? Chissà. La serie porta lo spettatore a cercare di capire se questo mistero si svolge tutto nella sua testa – di per sé un posto chiaramente molto incasinato in cui trovarsi – e se gran parte di ciò che stiamo vedendo è solo un’allucinazione.

Il creatore del romanzo Jack Carr è una forte personalità di destra. Il materiale di partenza apparentemente contiene una serie di punti di discussione filo conservatori che sono stati ridotti nello show anche se si può percepire la posizione politica del progetto. Avrei gradito qualche accenno maggiore alla politica o magari una narrazione più sviluppata. C’è molta azione e poco altro in The Terminal List. La suspense dei primi episodi si perde nei successivi dove lo spettacolo si trasforma in una divertente caccia all’uomo.

