The Thing About Pam è una serie tv che ha fatto il suo debutto in Italia questa estate con una prima stagione composta da sei episodi dove viene raccontata la storia di Pam Hupp e del suo coinvolgimento nell’omicidio di Betsy Faaria avvenuto nel 2011 e che ha portato, inizialmente, all’arresto del marito Russ. Fino a quando, però, la condanna non è stata ribaltata e sono nati una serie di eventi che hanno fatto capire come Pam Hupp fosse coinvolta in prima persona e che anche il suo alibi per coprire il tutto era falso.

Nei panni di Pam Hupp troviamo una formidabile Renée Zellweger che, per l’occasione, è diventata del tutto irriconoscibile poiché si è immedesimata a pieno nel suo ruolo come è solita fare e questo la rende una delle attrici più amate al mondo fin dai tempi de Il Diario di Bridget Jones. Stasera, martedì 18 ottobre, andranno in onda i due episodi finali e c’è chi si chiede, come ogni volta che ci si appresta alla conclusione di un titolo amato, se ci sarà o meno una seconda stagione. Ma così, purtroppo, non sarà poiché la serie The Thing About Pam è stata concepita fin dal primo momento come una miniserie con l’obiettivo di raccontare quindi una storia autoconclusiva e non con l’obiettivo di andare avanti all’infinito.

Renée Zellweger nei panni di Pam Hupp

Anche perché si tratta di fatti realmente accaduti quindi non ha senso inventare ed andare avanti solo per incuriosire il pubblico. L’episodio finale di questa sera vedrà Pam raccontare cose assurde per potersi districare dalla rete di bugie che ha inventato, ma alla fine si riuscirà a trovare una giusta misura di giustizia, di redenzione e di speranza.

Tu hai avuto modo di vedere la serie The Thing About Pam? Ti aspettavi una seconda stagione? Ti aspettiamo nei commenti!