The Umbrella Academy, serie televisiva statunitense creata da Steve Blackman, è in onda dal febbraio 2019 su Netflix. Basata sulla miniserie dell’omonimo fumetto pubblicato da Gerard Way e da Gabriel Ba, è formata da due stagioni con dieci episodi ciascuna. La seconda stagione è andata in onda lo scorso anno ed ora veniamo a sapere che sono finalmente iniziate le riprese di The Umbrella Academy 3.

A farcelo sapere è una delle protagoniste, l’attrice Elliot Page che veste i panni di Vanya Hargreeves, ovvero uno dei sette membri dell’Umbrella Academy. Sul suo profilo Instagram, la ragazza ha condiviso una foto direttamente dal set con una sedia che porta il suo nome ed ha accompagnato il tutto con un:

“Oddio, siamo tornati di nuovo!”

Gli attori di The Umbrella Academy

Tanto l’entusiasmo e la voglia di tornare alla normalità, nonostante i tempi siano stati rallentati a causa della pandemia, ma ora ci siamo. I rumors parlano dell’arrivo della terza stagione di The Umbrella Academy entro la fine del 2021. La fine della seconda stagione ha conquistato, ancora di più, il pubblico e la critica. Si è conclusa con il gruppo di fratelli e di sorelle che sono riusciti, in extremis, a lasciare gli anni ’60 per tornare a casa scoprendo, però, che qualcosa non è andato per il verso giusto poiché, al fianco del loro padre Reginald, ci sono altri ragazzi ribattezzati Sparrows. Cosa succederà?

Intanto, Netflix ha reso noti i nomi degli attori che prenderanno parte alla famiglia Sparrows. Troveremo: Genesis Rodriguez, Jake Epstein, Justin Cornwell, Britne Oldford e Cazzie David.

Avete seguito The Umbrella Academy? Cosa vi aspettate dalla terza stagione? Parliamone insieme nei commenti!