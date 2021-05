The Underground Railroad è finalmente arrivata. È disponibile a partire dal 14 maggio su Amazon Prime Video! La serie, sviluppata e diretta dal regista Barry Jenkins, si prepara a conquistare il cuore dei telespettatori. Siete pronti ad appassionarvi a questa nuova storia?

La serie è l’adattamento televisivo del romanzo di Colson Whitehead La ferrovia sotterranea, vincitore del premio Pulitzer nel 2017. Ad adattare la storia per il piccolo schermo è stato Barry Jenkins, regista che con pochi film al suo attivo (Moonlight e Se la strada potesse parlare in buona sostanza) è stato in grado non solo di vincere ben tre premi Oscar, ma anche e soprattutto di diventare uno degli intellettuali più influenti d’America, e non solo tra gli afroamericani.

The Underground Railroad di Barry Jenkins è sicuramente una delle serie più attese di questi ultimi mesi, che ha creato certamente grandissime aspettative sia nel pubblico che, ovviamente, da parte della critica. Sarà, non solo all’altezza del romanzo da cui è tratta, ma anche dei precedenti lavoro del regista?

La serie è incentrata sulla storia di Cora (l’attrice Thuso Mbedu), del suo amico Cesar (l’attore Aaron Pierre), del cacciatore di taglie e di schiavi Ridgeway (intrepretato da Joel Edgerton) che le è alle calcagna, e della sua fuga drammatica e fantastica lungo le tappe della ferrovia sotterranea che attraversa gli Stati qando ancora non erano Uniti.

La trama di The Underground Railroad

Così come già detto, The Underground Railroad è una serie tratta da un romanzo. Una storia molto intesa, coinvolgente e profonda, che sicuramente riuscirà a conquistare i telespettatori. La produzione ha voluto riassumere ciò di cui si parla nello show, provando a coinvolgere il più possibile il pubblico, senza però svelare troppi particolari. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Ambientata nell’ottocento nel sud degli Stati Uniti, la serie racconta la fuga di una schiava nera da una piantagione della Georgia a bordo del treno che percorre una rete fitta di cunicoli sotterranei, da cui prende per l’appunto il titolo dello show.

A raccontare la trama della serie è lo stesso regista, Barry Jenkins, che è stato anche showrunner della serie, nonché executive producer assieme a, tra gli altri, lo stesso Colson Whitehead, autore del romanzo, e all’attore Brad Pitt:

The Underground Railroad racconta il disperato tentativo di fuga per la libertà di Cora Randall (la giovane promessa Thuso Mbedu) nel Sud pre-Guerra Civile Americana. Dopo essere scappata da una piantagione in Georgia alla ricerca della famigerata “ferrovia sotterranea” (Underground Railroad), Cora scopre che non si tratta di una mera metafora, ma di una vera e propria ferrovia piena di ingegneri e conducenti, e di una rete segreta di tunnel e binari sotto il suolo sudista.

Lungo il suo viaggio, Cora è inseguita da Ridgeway (Joel Edgerton), un cacciatore di taglie determinato a riportarla nella piantagione da cui è fuggita; ancor più perché la madre della ragazza, Mabel, è l’unica persona che non sia mai riuscito a catturare.

Spostandosi da uno stato all’altro, Cora deve affrontare la pesante eredità di una madre che l’ha abbandonata e la sua lotta per cercare di creare una vita che non aveva mai neppure creduto possibile.

The Underground Railroad… la parola al regista Barry Jenkins

Barry Jenkins, entusiasta del suo progetto, non riesce a trattenere l’entusiasmo quando parla di The Underground Railroad:

“La cosa per me più importante e interessante del libro di Colson era la possibilità che mi dava di ricontestualizzare la storia dei nostri antenati attraverso la vicenda di Cora. Per dieci episodi la vediamo mentre cerca di sfuggire dalla sua condizione di schiava, ma quello che sta davvero cercando di fare è di venire a patti con il senso di abbandono che prova nei confronti di sua madre. La sfida era di presentare le cose in maniera veritiera attraverso la grandiosità delle immagini. Penso che questa in fin dei conti sia una storia sull’essere genitori su un rapporto rapporto madre figlia, per me importante imparare a comprendere quel viaggio, e avere l’opportunità di testare le mie capacità su una tela di queste proporzioni.”

Ovviamente adattare il romanzo di Colson Whitehead non è stata affatto un’impresa facile, e Barry Jenkins ha dovuto trovare il modo migliore e anche quello più appropriato per riuscire a tradurre sullo schermo ciò che c’era sulle pagine, in cui veniva descritta alla perfezione l’interiorità e il pensiero dei protagonisti della storia:

“Farlo è sempre una sfida, quando adatti un libro. A meno che tu non scelga di usare il voice over, che io non volevo per una serie di ragioni. La soluzione sta nel casting, nello scegliere gli attori giusti, capaci di mostrarti l’interiorità del personaggio tramite le loro interpretazioni. È stato fantastico vedere attori creare delle nuove storie con le loro performance, e fare col loro lavoro un vero e proprio adattamento del mio adattamento del libro. Ci sono così tante cose nella serie di cui non posso prendermi il merito: tutti volevano contribuire, in tutti i reparti. È stata la esperienza creativa più soddisfacente della mia carriera.“

L’emozione provata dal regista è evidente, soprattutto quando continua a parlare delle sensazioni provate misurandosi con la realizzazione di The Underground Railroad: