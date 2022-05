Stamattina su Disney Plus ho beccato una commedia romantica interessante dal titolo The Valet. Qui una star del cinema (Samara Weaving) finge di uscire con un parcheggiatore (Eugenio Derbez) dopo essere stata beccata dai paparazzi insieme a un miliardario sposato.

In The Valet Eugenio Derbez e Samara Weaving hanno un’intesa fantastica. The Valet non è un film del tutto originale. Si tratta del remake del film francese del 2006. A questo hanno aggiunto una trama decisamente filo americana e più mainstreaming. Nella trama di The Valet del 2022 un’affascinante attrice di Hollywood ha una relazione con un miliardario sposato e, quando i paparazzi li scoprono insieme, finge di uscire con un parcheggiatore messicano, che si è scontrato per puro caso con i due mentre percorreva la strada in bici. I due sono molto diversi: differenza di classe sociale, razza ed etnia… e questo genera molto humor e anche qualche spunto di riflessione. I due sono supportati da un cast che riesce a completare la commedia nel migliore dei modi. Un personaggio in particolare ruba la scena in una sottotrama sconvolgente. I realizzatori di The Valet avrebbero potuto raggiungere la grandezza delle migliori commedie romantiche mantenendo un tocco più leggero alla fine del film.

Chi è questo parcheggiatore? Antonio Flores (Derbez) vive con la sua impertinente madre (Carmen Salinas) e il figlio adolescente (Joshua Vasquez) in un piccolo appartamento di Los Angeles. Va in bicicletta per lavorare come parcheggiatore nel lussuoso ristorante Kobra. Isabel (Marisol Nichols), la moglie di Antonio, lo ha recentemente lasciato per un odioso agente immobiliare. Antonio è semplicemente troppo gentile e dolce con tutti. Lascia che il mondo lo calpesti in tutte le situazioni.

Antonio e i suoi colleghi parcheggiatori.

Olivia Allan (Weaving) è una megastar con un film campione d’incassi in uscita. Sta vivendo una torrida relazione con il miliardario Vincent Royce (Max Greenfield). Questo aveva deciso di sposarsi con una ricca ereditiera di nome Kathryn (Betsy Brandt). Olivia e Vincent fanno di tutto per nascondere le loro avventure amorose ai paparazzi. Una notte, mentre Olivia scappa dalla loro camera d’albergo, Antonio irrompe con la sua bici e sbatte contro la macchina di Olivia. Mentre Vincent lo aiuta, i paparazzi catturano l’intero incidente. Kathryn è furiosa quando le immagini vengono pubblicate. Vincent non vuole il divorzio. Olivia teme che il suo film sarà un flop. Devono convincere tutti che lo sfortunato parcheggiatore è il suo amante segreto. Antonio è sbalordito quando viene avvicinato dall’avvocato di Vincent (Alex Fernandez) per prendere parte alla farsa.

Gli elementi da “pesce fuor d’acqua” hanno successo su entrambi i fronti. Vincent riesce a convincere la moglie della sua fedeltà e Olivia è circondata da adulatori leccapiedi che soddisfano ogni suo capriccio. È stata catapultata nella cultura messicana di Antonio di amici indiscreti, parenti e porzioni di tapas gigantesche. Questo è un grande cambiamento per un’attrice che sopravvive con minuscole porzioni di verdura gourmet e champagne. Antonio è scioccato dalla sua fama. Il loro primo pranzo pubblico è un valzer di battute.

I personaggi secondari sono parte integrante dell’umorismo del film. La madre di Antonio, interpretata brillantemente da Carmen Salinas, ti divertirà per tutto il film. Anche la sua relazione segreta con l’anziano tuttofare coreano dell’edificio (signor Kim) regala molto umorismo. La loro rovente storia d’amore è amplificata dalla barriera linguistica. Lei parla solo spagnolo. E lui rigorosamente coreano. Ti divertirai un sacco nel vedere Antonio mentre traduce (non sempre) i desideri e i bisogni fisici di sua madre. Queste scene sono a mio avviso le più divertenti di The Valet.

Cosa blocca The Valet? Il film prende una svolta seria nel terzo atto. Avrei preferito ridere scioccamente fino alla fine.

E tu cosa ne pensi di The Valet? Hai visto il film? Dì la tua attraverso i commenti. Io ti lascio al mio giudizio finale che puoi leggere qui sotto.