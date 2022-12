“The Volcano: Rescue from Whakaari”, uscito in questi giorni su Netflix è un docu film che sta letteralmente scalando le classifiche del colosso streaming. Il regista è Rory Kennedy che dirige la tesa storia di 47 turisti e guide intrappolati da un’eruzione vulcanica al largo della costa della Nuova Zelanda avvenuto nel Dicembre del 2019.

Attraverso resoconti di prima mano, Kennedy ripercorre l’evento minuto per minuto, dimostrando il potere di madre natura e la gentilezza degli estranei.



Questo documentario offre così un solido reportage sull’eruzione vulcanica nella disabitata Whakaari (o White Island) della Nuova Zelanda, un evento improvviso nel 2019 che ha causato la morte di ben 22 persone che erano lì in visita in quel momento. Nella pellicola non mancano interviste con alcuni dei sopravvissuti insieme a filmati angoscianti che loro stessi hanno girato al momento della catastrofe.

“The Volcano” è così entrato nella Top 10 globale ufficiale di Netflix e ha raggiunto la prima posizione in paesi tra cui Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda e gran parte dell’Europa. Il documentario segna un risultato notevole, dato che spesso la classifica è dominata dagli originali Netflix o dai contenuti delle vacanze.

È raro infatti che un documentario faccia questo tipo di rumore e diventi in così poco tempo famoso in tutto il mondo, paragonandolo ad alcuni titoli come “The Tinder Swindler”, “Ghislaine Maxwell: Filthy Rich” e “The Redeem Team”, documentario sulla squadra di basket olimpica maschile degli Stati Uniti.

La produzione di “The Volcano” su Netflix

Il film segna la seconda recente collaborazione tra il colosso Netflix e il regista Kennedy che in precedenza ha diretto “Downfall: The Case Against Boeing”, l’indagine sui terrificanti incidenti causati da problemi tecnici nel Boeing 737.

“The Volcano” è prodotto da Imagine Documentaries, Moxie Films e Appian Way, la società di produzione cinematografica e televisiva di Leonardo DiCaprio. Brian Grazer, Ron Howard, Jennifer Davisson, Dicaprio e Phillip Watson sono i produttori esecutivi e Alex Perry è stato co-produttore esecutivo.

Il progetto è stato scritto da Mark Bailey e Dallas Brennan Rexer e vanta una colonna sonora originale di Hans Zimmer. Bailey, Kennedy e Rexer hanno prodotto il progetto con i capi di Imagine Docs Sara Bernstein e Justin Wilkes.

E tu, hai già visto "The Volcano" su Netflix? Cosa ne pensi?