Come sappiamo, lo scorso mese sono iniziate ufficialmente le riprese per l’undicesima stagione di The Walking Dead che sarà anche il capitolo finale della saga con i suoi ultimi 24 episodi. Molta la tristezza da parte dei fan per una delle serie televisive più amate dal pubblico, ma al tempo stesso entusiasmo e curiosità poiché è già stato annunciato lo spin-off creato da Angela Kang e che avrà come protagonisti Daryl e Carol.

Comunque c’è curiosità intorno alla nuova stagione in arrivo che vedrà protagonisti sempre Daryl, Maggie ed il loro gruppo di sopravvissuti per le strade del Commonwealth, ma vi saranno anche delle new entry nel cast. Una tra tutte è quella di Michael James Shaw. L’attore statunitense, classe 1986, è pronto a prendere parte all’ultimo capitolo della serie tv vestendo i panni di Mercer, una delle più importanti figure degli ultimi numeri del fumetto scritto da Robert Kirkman. Mercer è un marine che si distingue dagli altri per avere sempre con sé due asce ed indossare un’armatura rossa, simbolo della sua posizione di potere. Inoltre, Mercer avrà una storia d’amore con Juanita “Princess” Sanchez che, nella trasposizione, è interpretata da Paola Lazaro.

L’attore Michael James Shaw

Per Michael James Show sarà un’ottima occasione per farsi conoscere da un pubblico più ampio. L’attore ha preso parte ai film Wiener-Dog (nel 2016) ed Avengers: Infinity War (nel 2018), ma anche a serie televisive come Constantine (nel 2014) o Blood&Treasure (nel 2019) per citarne alcuni. Sarà necessario aspettare ancora un po’ prima di vederlo sul piccolo schermo. The Walking Dead 11, infatti, uscirà diviso in tre parti iniziando dall’estate 2021 e terminando nell’autunno 2022.

E voi siete fan di The Walking Dead? Conoscevate Michael James Shaw? Vi aspettiamo nei commenti!