Ormai ci siamo, The Walking Dead si appresta alla conclusione. L’undicesima stagione, infatti, sarà anche il capitolo finale di una delle serie televisive più amate dal pubblico italiano e non. Nonostante questo, però, continuano le novità che vedono protagonisti gli attori della serie.

Amc, rete statunitense, ha annunciato che a breve andrà in onda Run the dish, un programma da cucina ispirato niente meno che alla famosa serie televisiva. A questo punto una domanda sorge spontanea: cosa hanno in comune una serie tv sugli zombie ed il mondo della cucina? A credere in questo progetto è proprio Amc che, insieme a Complex Networks, sta lavorando per un cooking show originale dove l’universo di The Walking Dead si unirà a quello di First we feast, famoso canale Youtube di cucina e ricette.

All’interno dello show verranno proposti piatti ispirati al mondo degli zombie di The Walking Dead con i protagonisti della serie che continueranno ad essere presenti, ma in una dimensione inedita perché, infatti, a prendere parte a Run the dish saranno proprio gli attori della serie tv statunitense che si troveranno impegnati ai fornelli per cucinare ricette ispirate alle loro imprese.

Cosa ne pensate di questa idea? Secondo voi Run the dish avrà successo? Vi aspettiamo nei commenti!