Un nuovo progetto di Ryan Murphy per il colosso dello streaming Netflix: si tratta di una miniserie dal titolo The Watcher. Sono diversi i progetti che il famoso autore e produttore ha in cantiere con Netflix, ma questo promette davvero bene, è in fase di sviluppo e vedrà l’inizio delle riprese tra qualche mese, quindi è assolutamente certo e confermato.

Dalle prime informazioni che ci giungono, The Watcher è un progetto ambizioso che punta a seguire le orme dell’inquietudine di American Horror Story, la serie tv antologica di Murphy che ha trattato diversi temi horror e che ci ha fatto passare tante notti insonni attaccati allo schermo della tv.

Ma andiamo a vedere più da vicino di cosa parlerà The Watcher.

La trama della miniserie The Watcher

I protagonisti della miniserie The Watcher saranno una coppia di sposi che inizierà a ricevere delle inquietanti lettere da un misterioso stalker. L’uomo ha già impedito loro di trasferirsi in quella che sembrava la casa dei sogni, e le sue minacce continuano a turbare e manipolare la vita dei due malcapitati.

Sono state progettate ben 7 puntate della durata di 1 ora ciascuna, sette puntate che, visto quel po’ che conosciamo della trama, ci trascineranno in un incubo cupo ed inquietante.

Nel progetto è stato coinvolto anche Ian Brennan, che occuperà il ruolo di produttore esecutivo e che ha lavorato già altre volte con Ryan Murphy e per serie tv di Netflix come Hollywood e Ratched. Insomma, e premesse sembrano davvero interessanti.

Per il momento, per quanto riguarda il cast, non è stato fatto nessun nome certo, anche se pare che verrà presa in considerazione la partecipazione dell’attrice Diane Keaton.

Purtroppo per il momento non sappiamo altro, ma di sicuro entro la fine dell’estate del 2021, quando pare inizieranno le riprese, conosceremo nuovi ed interessanti dettagli.

