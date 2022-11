Giusto poco fa abbiamo parlato del rinnovo di “Dahmer – Mostro” in qualità di serie antologica, mentre adesso siamo qui per darvi un’altra notizia simile: Netflix ha infatti annunciato da qualche ora la produzione della seconda stagione di un’altra delle sue opere di punta di questo 2022, “The Watcher“.

Una serie che del resto con la sopracitata “Dahmer – Mostro” ha molto da condividere, a partire dal medesimo regista, Ryan Murphy (lo stesso di “American Horror Story“, “Ratched” e “Glee“, per fare solo alcuni esempi), il quale sarà dietro la macchina da presa anche per la seconda stagione di entrambi i lavori.

Non solo, però: “The Watcher“, come “Dahmer“, è infatti una delle serie più viste su Netflix dell’ultimo periodo, grazie al suo ritmo incalzante che racconta senza esclusione di colpi un’inquietantissima storia vera e alla bravura recitativa dei due attori protagonisti, Bobby Cannavale e Naomi Watts.

Il finale aperto con cui si è conclusa l’ultimo episodio ha però lasciato con l’amaro in bocca i molti fan, che si aspettavano un chiarimento dei tanti misteri che hanno permeato la serie, delusione dovuta soprattutto alle prime indiscrezioni rilasciate subito dopo la messa in onda, che indicavano “The Watcher” come una miniserie destinata a concludersi definitivamente con la settima puntata della prima stagione.

Ebbene, oggi però per la loro felicità tutti i piani sono cambiati (e menomale, in un periodo in cui molte serie vengono d’improvviso cancellate), perché la seconda stagione è definitivamente in programma, e probabilmente già in fase di produzione, anche se non si hanno al momento più dettagli in merito alla trama.

L’uscita è invece ora come ora teoricamente fissata per la fine del 2023, massimo 2024.

Non ci resta dunque che attendere maggiori sviluppi.

Siete felici di questa notizia? Anche voi avete amato “The Watcher”? Ditecelo qui sotto nei commenti!