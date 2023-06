The Weeknd, pseudonimo di Abel Makkonen Tesfaye, è in questi giorni al centro dello scenario televisivo del momento per la sua creazione della serie tanto discussa “The Idol“, in cui lui stesso recita, accanto alla figlia di Johnny Depp, Lily-Rose Depp, nel ruolo di Tedros.

Oltre a ciò, l’artista ha anche curato la colonna sonora ufficiale della serie, cosa di cui si è definito molto eccitato.

Tra le canzoni in questione, rientra anche quella protagonista di questo articolo, appartenente al terzo episodio di “The Idol“: si intitola “A lesser man“, e qui di seguito ne analizzeremo meglio il significato e la traduzione del testo.

Cominciamo subito!

Significato di “A lesser man”

In questo brano, l’artista riprende più volte il titolo affermando di essere “un uomo inferiore“. La canzone è in particolare rivolta ad una ragazza, sua partner, che possiede un’idea di lui sbagliata (“sono un uomo inferiore rispetto a quello che tu pensi che io sia… più di quanto tu sappia“).

Traduzione del testo

[Verso 1]

Quello che non sai nemmeno

Sono un uomo fannullone, non so mai quando ritirarmi

Ho speso molto per la tua anima

Tu me la restituirai, io mi prenderò ciò che mi appartiene

Lontano da casa mia

In questa città fa caldo, ma il mio sangue è ancora freddo

Meglio farglielo sapere

[Pre-Ritornello]

Quando li vedi, assicurati che ti paghino

Pagarti in contanti

Non faccio favori

Non lo faccio

Non vuoi vedermi

Vedermi arrabbiare

Non importa quanto sia cattivo

Pensi che io sia

[Ritornello]

Sono un uomo inferiore, un uomo inferiore

Un uomo inferiore a quello che tu pensi che io sia

Pensi di saperlo, ma non ne hai idea

Sono un uomo inferiore, tu sei migliore di loro

Fanculo al resto di loro

Sono un uomo inferiore, ah

Ah, più di quanto tu sappia

[Verso 2]

Mostra al mondo quello che so

Come lavori quella lingua per raccogliere le loro anime e

Ti ho visto farlo prima

Farli innamorare, farli implorare per avere di più e

Puoi mettere su uno spettacolo

Sei la mia stella di prima grandezza, sei la mia ragazza di fondo e

Prima di baciarli e andare via…

[Pre-Ritornello]

Non andartene finché non ti assicuri che ti paghino

Ti pagano in contanti

Non faccio favori

Non lo faccio

Non vuoi vedermi

Vedermi arrabbiare

Non importa quanto sia cattivo

Pensi che io sia…

[Ritornello]

Sono un uomo inferiore, un uomo inferiore

Un uomo inferiore a quello che tu pensi che io sia

Pensi di saperlo, ma non ne hai idea

Sono un uomo inferiore, tu sei migliore di loro

Fanculo al resto di loro

Sono un uomo inferiore, ah

Ah, più di quanto tu sappia

[Post-Ritornello]

Un uomo inferiore a quello che pensi che io sia

Un uomo inferiore a quello che pensi che io sia, io sono, io sono

Penso che dovresti saperlo, tesoro

Ah.

