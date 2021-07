Angelina Jolie, attrice di Los Angeles classe 1975, e The Weeknd, cantautore di Toronto classe 1990: due nomi conosciuti dal pubblico internazionale una per la sua carriera cinematografica e l’altro per la sua carriera musicale sempre più in ascesa.

Nomi che, tra l’altro, sembrerebbero prossimi ad essere una coppia sempre che non lo siano già. Una settimana fa i due sono stati visti insieme in un ristorante italiano di Santa Monica (California) dal quale, però, sono usciti separatamente per non farsi fotografare insieme. Questo avvistamento è stato accompagnato da incertezza dovuta principalmente alla differenza d’età tra i due con l’attrice più grande di 15 anni. Si pensava che The Weeknd fosse amico della Jolie e le avesse chiesto semplicemente dei consigli per entrare nel mondo del cinema facendo diventare il loro incontro del tutto professionale. D’altronde non è un mistero che l’artista abbia deciso di mettere in stand by la musica per dedicarsi alla recitazione. Tuttavia, a distanza di sette giorni, i loro nomi tornano ad essere accostati e questa volta non per motivi professionali.

Angelina Jolie e The Weeknd nuova coppia?

Angelina Jolie e The Weeknd sono stati visti insieme al concerto privato di Mustafa, ma i due non erano soli. Con loro vi erano anche alcuni amici e Zahara (16 anni) e Shiloh (15 anni), figlie della Jolie, tanto che si pensa già che ci siano state le prime presentazioni in famiglia. Dopo la fine del suo matrimonio con Brad Pitt, Angelina ha deciso di prendersi un po’ di tempo per sé e per la sua famiglia, ma ora pare davvero essere sulla buona strada per aver trovato un nuovo amore. Nonostante la differenza d’età, Angelina Jolie e The Weeknd condividono molte passioni, una tra tutte l’amore per l’Etiopia. È sufficiente pensare che si tratta del paese di origine dei genitori del cantante, mentre Zahara (figlia adottiva della Jolie) è di sangue etiope. Al momento i due non si sono pronunciati, ma non hanno neanche smentito i numerosi rumors. A parlare al posto loro sono i fan entusiasti di questa nuova possibile coppia e felici di poter rivedere il sorriso sul volto di Angelina.

E tu cosa ne pensi? Ti piacerebbe una nuova coppia formata da Angelina Jolie e The Weeknd oppure pensi che vi sia troppa differenza d’età? Ti aspettiamo nei commenti!