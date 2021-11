Abel Makkonen Tesfaye, meglio conosciuto come The Weeknd, è un cantautore di Toronto classe 1990 che è salito alla ribalta nel panorama della musica internazionale grazie al suo secondo album, Beauty Behind the Madness, pubblicato nel 2015 ed anticipato dai singoli The Hills e Can’t Feel My Face, brani che hanno ottenuto un ottimo riscontro e lo hanno fatto conoscere a livello mondiale.

Una carriera degna di rispetto con all’attivo tre Grammy Awards, cinque American Music Awards, tredici Juno Award ed anche una candidatura ai Premi Oscar per il brano Earned It, colonna sonora del film Cinquanta sfumature di grigio.

Ogni suo brano è un successo, qualunque cosa faccia è in grado di far parlare. Per questo motivo il Time lo ha inserito nella lista del 2020 sulle cento personalità più influenti dell’anno. Ed oggi The Weeknd torna a far parlare di sé e lo fa in modo insolito non con un nuovo singolo bensì con un brano già noto ai suoi fan ed al pubblico in generale, ma di cui ha deciso di rilasciare solo oggi il videoclip ufficiale. Il brano di cui stiamo parlando è Die for you, estratto dall’album Starboy uscito nel 2016 (certificato tre dischi di platino negli Stati Uniti) ed usato come colonna sonora della serie HBO Insecure. Ha preso questa decisione per festeggiare i cinque anni dall’uscita di Starboy e dimostra, ancora una volta, di essere sempre in grado di stupire i suoi fan e questa volta lo ha fatto regalando una chicca di un brano già conosciuto.

Il cantante The Weeknd

Il video di Die for you ha raggiunto, in meno di 24 ore, oltre 3 milioni di visualizzazioni su Youtube. L’ultimo album all’attivo è After Hours che nel 2020 ha ottenuto un grande successo e c’è chi spera nell’uscita di un nuovo album prima del tour mondiale che, a partire dall’estate 2022, lo porterà in giro per tutto il mondo. Tour inizialmente atteso per il 2020, ma che è stato posticipato a causa della pandemia mondiale.

E tu hai già avuto modo di vedere il video di Die For You? Cosa ne pensi di questa sorpresa di The Weeknd? Ti aspettiamo nei commenti!