“Una canzone dalle atmosfere seducenti, con bassi potenti e uno stile trap impressionante che completa i testi“: così la rivista Filmfare ha descritto “One of the girls“, il brano frutto della collaborazione tra The Weeknd, Lily-Rose Depp e Jennie per la tanto discussa serie tv “The idol” ed appartenente in qualità di prima traccia all’EP “The Idol Episode 4 (Music from the HBO Original Series)“.

Il video musicale della canzone, reso pubblico lo scorso 6 luglio e visualizzato attualmente da 28 milioni di persone, mostra un collage di scene della stessa serie.

Scopriamo però ora qui di seguito, più nel dettaglio, il significato del testo di “One of the girls“.

Significato di “One of the girls”

Questo brano ha per protagonista una relazione basata sulla volontà di godersi ogni momento insieme senza dover pensare al futuro.

“Non dobbiamo essere innamorati, stasera voglio solo essere una delle tue ragazze“, così canta la giovane Deep nel ritornello, ad indicare la superficialità della storia, non connotata da alcun elemento di amore vero e proprio né di durabilità nel tempo.

Quello che maggiormente caratterizza questo rapporto è comunque la passionalità che sfocia in azioni forti, violente, ma che, nonostante ciò, appaiono desiderabili per la donna: “spingimi giù, tienimi giù… sputami in bocca mentre mi cacci via… abbattimi, spegnimi… metti le mani sul mio collo mentre mi spingi giù“.

La parte cantata da The Weeknd, invece, esprime un senso di possessione e totale controllo sulla propria partner: “adoro quando sei sottomessa… prova dolore senza battere ciglio… non dire a nessuno che ti controllo.“