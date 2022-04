The Weeknd è un cantautore di Toronto classe 1990. E’ diventato un volto famoso a livello mondiale nel 2015 a seguito della pubblicazione di Beauty Behind the Madness, suo secondo album, che era stato anticipato da singoli diventati famosi come Can’t Feel My Face e The Hills tanto che hanno raggiunto la prima posizione della Billboard Hot 100 degli Stati Uniti.

Voce di brani che noi tutti abbiamo sentito almeno una volta negli ultimi anni come Blinding Lights, Save Your Tears, Earned It, Take My Breath e Call Out My Name per citarne alcuni. Ed oggi, venerdì 22 aprile, The Weeknd torna protagonista sulla scena musicale con Out of Time. Da oggi, infatti, il suo nuovo singolo sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Si tratta del terzo singolo di The Weeknd estratto dall’album Dawn FM ed i fan non hanno dubbi: fin dal primo ascolto, infatti, la canzone è stata da loro definita come la migliore canzone dell’ultimo album del cantante vincendo, a mani bassi, la concorrenza di altri 16 brani.

Il significato di Out of Time

In Out of Time, il nuovo singolo di The Weeknd, il cantante si rivolge alle ragazze con cui ha condiviso una parte della sua vita in passato. Chiede a loro la possibilità di riconnettersi con lui tra parole di scusa e la voglia di provare a tornare sui propri passi. Si rende conto che in passato è stato freddo, non ha vissuto veramente, ma adesso ha lavorato su se stesso ed è pronto a chiedere scusa.

Il video di Out of Time

Nel frattempo, è stato reso pubblico anche il video di Out of Time dove The Weeknd è il protagonista al fianco della famosa modella Ho Yeon Jung, ma è presente anche Jim Carrey come voce narrante. All’inizio del videoclip vediamo i due protagonisti che si esibiscono insieme al karaoke sulle note proprio di Out of Time per poi proseguire la serata con una cena fino alla corsa in hotel. Verso la fine del video, però, troviamo un anziano The Weeknd che si sveglia sul tavolo operatorio mentre Jim Carrey si prepara per operarlo.

La traduzione di Out of Time

Negli ultimi mesi ho lavorato su di me, piccola

C’è così tanto trauma nella mia vita

Sono stato così freddo con quelli che mi amavano, piccola

Guardo indietro ora e mi rendo conto

E ricordo quando ti ho tenuto

Mi hai implorato con i tuoi occhi annegati di restare

E mi dispiace di non avertelo detto

Ora non posso impedirti di amarlo

Hai deciso

Dì che ti amo, ragazza, ma sono fuori tempo

Di ‘che ci sono per te ma sono fuori tempo

Dì che mi prenderò cura di te ma sono fuori tempo

Ho detto che sono troppo tardi per farti mia, fuori tempo

Se sbaglia solo un po’

Tesoro, conosci la mia linea

Se non ti fidi un po’ di lui

Allora torna subito, ragazza, torna subito

Dammi una possibilità, solo un po’

Tesoro, ti tratterò bene

E ti amerò come avrei dovuto amarti tutto il tempo

E ricordo quando ti ho tenuto (ti ho tenuto, piccola)

Mi hai implorato con i tuoi occhi annegati di restare (mai più, piccola)

E mi dispiace di non avertelo detto

Ora non posso impedirti di amarlo

Hai deciso

Dì che ti amo, ragazza, ma sono fuori tempo

Di ‘che ci sono per te ma sono fuori tempo

Dì che mi prenderò cura di te ma sono fuori tempo

Ho detto che sono troppo tardi per farti mia, fuori tempo

Ooh cantando (fuori tempo)

Ho detto che ti avevo per me

Ma io sono (fuori tempo)

Dì che mi prenderò cura di te ma sono fuori tempo

Ma sono troppo tardi per renderti mia, fuori tempo

Non osare toccare quel quadrante

Perché come dice la canzone, sei fuori tempo

Ci sei quasi, ma niente panico

C’è ancora altra musica in arrivo

Prima di essere completamente inghiottito dal beato abbraccio di quella piccola luce che vedi in lontananza

Presto sarai guarito, perdonato e rinfrescato

Libero da ogni trauma, dolore, colpa e vergogna

Potresti anche dimenticare il tuo nome

Ma prima di abitare in quella casa per sempre