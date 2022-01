L’ultimo teaser dell’album presenta una mistica voce fuori campo dell’attore Jim Carrey.

The Weeknd ha pubblicato la tracklist per il suo prossimo album Dawn FM questo mercoledì mattina (5 gennaio). Secondo un post con un frammento di una delle nuove canzoni, la raccolta di 16 tracce parte con la title track, seguita da “Gasoline”, “How Do I Make You Love Me?”, dal singolo “Take My Breath“, “Sacrifice“, “A Tale” e “Out of Time.”

Il quinto album del cantante R&B uscirà venerdì (7 gennaio) e il teaser di un minuto che accompagna l’elenco delle canzoni ha rivelato un assaggio della narrativa che Abel ha creato per accompagnare la sua ultima avventura multimediale. Il video si apre con le immagini giustapposte di The Weeknd sdraiato a terra, una donna misteriosa con una tuta rossa con cappuccio e gli sguardi rapidi di un Abel invecchiato con i capelli grigi; quest’ultima immagine viene usata anche sulla cover dell’album Dawn FM.

“E puoi prendermi a calci, colpirmi sul marciapiede”, canticchia The Weeknd su un minaccioso riff di tastiera mentre l’azione si svolge. “Va tutto bene piccola, ti prometto che sono caduto sulla Terra.” Un titolo sovrapposto recita “un nuovo universo sonoro dalla mente di The Weeknd”, mentre le immagini di dolore e pianto del cantante – sia il suo sé attuale che quello invecchiato – riempiono lo schermo, con entrambi gli uomini che sembrano inorriditi da qualche immagine invisibile fuori campo.

Dawn FM è il seguito del quarto album di The Weeknd, After Hours, che ha debuttato in cima alle classifiche musicali a marzo 2020. Nell’album ci saranno diverse collaborazioni… con Quincy Jones, Tyler, the Creator, Lil Wayne, Oneohtrix Point Never e, probabilmente, con l’attore Jim Carrey, che ha elogiato il progetto dopo l’uscita del teaser. “Ho ascoltato Dawn FM con il mio buon amico Abel @theweeknd la scorsa notte. Era profondo ed elegante e mi ha fatto ballare per la stanza. Sono entusiasta di recitare una parte nella sua sinfonia”, ha twittato Carrey. Al momento della pubblicazione del post non era chiaro quale fosse il ruolo di Carrey nell’album.

Sebbene la tracklist rivelata oggi non specifichi il ruolo di Jim, la canzone finale si intitola “Phantom Regret by Jim“. Una voce simile a quella di Carrey si presenta a metà del nuovo teaser mentre un’inquadratura di formiche che strisciano nell’orecchio di Abel svanisce fino a diventare statica e arriva una voce maschile rassicurante per impartire una conoscenza mistica.

“Dio sa che la vita è un caos, ma ha reso vera una cosa: devi rilassare la mente, allenare la tua anima ad allinearsi e ballare finché non trovi quel boogaloo divino”, dice l’uomo mentre il video si chiude con scatti rapidi del vecchio Abel e dell’attuale Weeknd che si danno una testata sulla pista da ballo. C’è una donna che ride in modo incontrollabile e guarda ancora le minacciose figure incappucciate di rosso.

Altre canzoni dell’album? “Here We Go Again,” “Best Friends,” “Is There Someone Else?,” “Starry Eyes,” “Every Angel is Terrifying,” “Don’t Break My Heart,” “I Heard You’re Married,” “Less Than Zero” e “Phantom Regret by Jim.”

Dai un’occhiata alla tracklist completa nel video promozionale qui sotto.