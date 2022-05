The Wilds è una serie tv statunitense che ha fatto il suo debutto nel dicembre 2020 su Amazon Prime Video. La serie segue le vicende di alcune ragazze che, in seguito ad un incidente aereo, si ritrovano su un’isola remota senza sapere, però, di far parte di un esperimento sociale complicato.

All’attivo ha due stagioni con diciotto episodi che hanno attirato l’attenzione e, per questo motivo, sono sempre di più i telespettatori che si chiedono se ci sarà o meno la terza stagione, nonostante il secondo capitolo sia uscito solo lo scorso 6 maggio. D’altronde il finale ha lasciato con il fiato sospeso i fan che ora ne vogliono sapere di più. A quanto pare la terza stagione ci sarà, per la gioia dei fan di The Wilds, anzi a quanto pare la serie tv sarebbe già stata rinnovata da Amazon Prime Video senza annunci ufficiali. Si sa che la piattaforma di streaming è alla costante ricerca di titoli che possano piacere al pubblico e che quando li trova li tiene ben stretti cercando di vincere la concorrenza dei diretti avversari quali Netflix e Disney +. Come se non bastasse, pare che le riprese di The Wilds 3 dovrebbero iniziare a breve. A darne la notizia è Sophia Ali, l’attrice che veste i panni di Fatin Jadmani che, durante un’intervista con Authority Magazine, parlando dei suoi progetti lavorativi ha affermato che:

I protagonisti della seconda stagione di The Wilds

“Al momento, sto lavorando a The Wilds, che è su Amazon e dovrebbe iniziare presto le riprese per la terza stagione, quindi sono entusiasta di questo. Mi piace il mio personaggio nello show, Fatin, e guardare la direzione che prende mentre cresce dato che il personaggio è più giovane di me. È quasi divertente in un certo senso vedere dove la porta la vita e sentire come se avessi già vissuto quelle cose. Al di fuori di questo, mi piacerebbe entrare in un ruolo nel futuro che è completamente fuori dal mio personaggio e affrontare una nuova sfida”.

Parole che non lasciano alcun dubbio con l’attrice che ha rivelato come le riprese della terza stagione di The Wilds siano prossime alla partenza. D’altronde anche Sarah Streicher, ideatrice della serie, aveva rivelato a Dainserie che le sarebbe piaciuto creare un arco narrativo delineato per i personaggi seguendoli nella loro crescita fino a farli diventare adulti.

E tu hai seguito The Wilds? Cosa ti aspetti dalla terza stagione? Ti aspettiamo nei commenti!