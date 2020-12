Esce finalmente The Wilds, la serie di Amazon che sarà disponibile dall’11 dicembre su Prime Video. Ma Amazon ha deciso di farci un regalo: il primo episodio sarà disponibile per tutti su Twitter alle ore 9, in contemporanea con l’uscita sulla piattaforma streaming, ovviamente sulla pagina di Prime Video Italia. Imposta quindi il promemoria e stai pronto a precipitare su un’isola deserta.

The Wilds, trama e riferimenti

La serie, il cui target di riferimento è quello young adult, parla di un gruppo di dieci ragazze che a causa di un incidente aereo precipita su un’isola deserta. Il gruppo è piuttosto variegato, composto da adolescenti che provengono da ceti sociali diversi e c’è da aspettarsi che alcune dinamiche sociali della loro vita quotidiana a scuola verrano spostate sull’isola, rendendone più complicata la permanenza. Come già si capisce dal trailer, tutta la narrazione sarà attraversata dal parallelo tra la durezza della sopravvivenza sull’isola e la fatica di vivere la vita quotidiana nella pelle di un’adolescente. La domanda, implicita ma non più di tanto, è: cos’è più difficile? Essere adolescente o sopravvivere in mezzo al nulla?

Il riferimento a Lost è impossibile da non cogliere, ma invece che dieci teenager, c’erano persone adulte con problemi che non avevano nulla a che vedere con quelli delle protagoniste di The Wild, dove l’adolescenza è parte integrante della narrazione. Altro paragone inevitabile è quello con il libro Il signore delle mosche, di William Golding, verso cui tutta la filmografia del genere ha sicuramente un debito. Qui un gruppo di ragazzini inglesi si ritrova, sempre per un disastro aereo, nella solita isola deserta: nonostante appartengano all’elite sociale del loro paese, la condizione in cui si trovano li trasforma ben presto in persone violente, capaci di commettere i più orrendi crimini. Se vogliamo spingerci anche più in là, possiamo addirittura scomodare il nipponico Battle Royale, in cui dei compagni di classe devono sfidarsi per sopravvivere mentre sono isolati – volutamente – dal resto del mondo.

Altra serie a cui The Wilds può essere accostata è The Society. In questa serie gli adolescenti di una piccola città americana tornano a casa dopo un brevissimo viaggio e al ritorno si accorgono che tutti gli adulti sono scomparsi – inclusi i loro genitori – ed è impossibile lasciare la città. Ci troviamo quindi nuovamente davanti ad un gruppo di giovani che deve muoversi all’interno di un contesto in cui mancano tutti i punti di riferimento, con conseguenze molto interessanti e non scontate.

Una scena di The Society

Perchè guardare The Wilds

Anche se la trama apparentemente non ha nulla di nuovo, sembra che gli sceneggiatori abbiano riservato grande attenzione allo sviluppo dei personaggi e investito molte energie nel delinearne i legami e le relazioni. Anche se si tratta a tutti gli effetti di un vero e proprio teen drama, le atmosfere sono cupe e la tensione pervade tutto il racconto. In particolare dopo Euphoria, le serie che trattano il mondo degli adolescenti hanno lasciato i toni leggeri e spensierati che restituivano un’immagine patinata del loro mondo, per rappresentare in modo sempre più realistico la loro quotidianità. The Wilds si inserisce quindi in questo filone, con adolescenti complesse e non piatte, combattute, alle prese con vite difficili e tantissimi segreti. O almeno queste sono le intenzioni degli autori.

Altro aspetto che promette di essere interessante è il fatto che, per la prima volta, vedremo un copionie già visto – l’incidente aereo e la vita sull’isola deserta – ma declinato in un universo completamente femminile. Le superstiti sono infatti tutte ragazze e siamo tutti molto curiosi di sapere se la resa riuscirà ad essere originale e potente come sembra essere sulla carta, o se si appoggerà su dinamiche già viste.

Il cast di The Wilds

Il cast che dà il volto alle dieci adolescenti intrappolate sull’isola è un’ottima occasione per conoscere alcune giovani nuove attrici esordienti. Sarah Pidgeon è una di queste: il personaggio che interpreta sembra avere tutte le carte in regola per diventare uno dei leader del gruppo di sopravvissute e avrà quindi modo di farsi notare. Insieme a lei, tra le altre, Helena Howard, che annovera pochissime esperienze, ma che si è già guadagnata una menzione speciale da IndieWire come una delle cinquanta migliori performance della decade 2010; Erana James, che ha preso parte a qualche pellicola con ruoli maginali; Reign Edwards, che rispetto alle altre può vantare un’esperienza un pò più solida, in quanto ha fatto parte del cast dell’infinita soap Beautiful, che ha abbandonato proprio per partecipare a The Wilds ed è una delle poche ad avere un account Instagram già “meritevole” della spunta blu.

Insomma, le aspettative per questa serie sono molto alte, sotto tanti aspetti. Non ultimo quello di trattare tematiche profonde e pesanti, dovendo confrontarsi con precedenti che hanno già riscosso grande successo, prima tra tutte la già citata Euphoria.

Sei pronto per guardare The Wilds? Facci sapere nei commenti se è all’altezza delle tue aspettative!