Non è passato molto tempo da quando abbiamo dedicato un articolo ai problemi incontrati da “The Winchesters“, la serie tv prequel di “Supernatural” e incentrata sui genitori di Sam e Dean, dopo appena la messa in onda della prima stagione.

Per riassumere brevemente, la CW ha deciso di non rinnovare il suddetto titolo per successive tranche di episodi, a causa principalmente di “una mole eccessiva di serie in corso da portare a termine“.

Jensen Ackles, però, il Dean dell’opera madre e produttore esecutivo di “The Winchesters“, ha deciso di non starci, di non accettare a testa bassa questa decisione, volontà supportata dai fan – e sono tantissimi – del prequel, che addirittura hanno lanciato la campagna social “#SaveTheWinchesters“.

Dopo giorni di tira e molla alla ricerca di una nuova casa di produzione che potesse supportare la realizzazione della seconda stagione e delle successive della nuova serie, però, è da poco arrivata la triste conferma definitiva: nessun dubbio o speranza, “The Winchesters” è stata ufficialmente cancellata.

Le parole di Jensen Ackles non sono tardate ad arrivare; l’attore ha infatti scritto un tweet in cui si è prodigato in sentiti ringraziamenti per tutti coloro che, direttamente o meno, lo hanno accompagnato nel bellissimo seppur troppo breve viaggio di “The Winchesters“.

Non è poi mancata anche una frecciatina scagliata da lui stesso contro la CW: Ackles ha affermato di come il cambiamento intrapreso dal network e l’ondata di scioperi portati avanti dagli sceneggiatori delle industrie televisive e cinematografiche siano giunti con un “tempismo perfetto“, e che dunque non c’era alcun modo di evitare la cancellazione di “The Winchesters” .

