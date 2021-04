Torna su Netflix The Witcher, serie tv fantasy polacco-statunitense. Fin dal suo debutto, con i suoi primi otto episodi, ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico che si è appassionato a questa serie basata sull’omonima saga. Ed ora sono in arrivo importanti novità per i fan in quanto, dopo l’uscita della prima stagione nel dicembre 2019, a breve toccherà anche alla seconda stagione che si preannuncia già molto interessante e soprattutto ricca di colpi di scena.

Diretta da Stephen Surjik, Ed Bazalgette, Sarah O’Gorman e Louise Hooper, ha come protagonista una famiglia ed il suo destino. Ci troviamo ne Il Continente, un mondo abitato da esseri umani, elfi, gnomi e mostri che combattono quotidianamente per sopravvivere senza avere una netta distinzione tra bene e male. Accanto al cast formato dai veterani Henry Cavill, Freya Allan, Anya Chalotra, Tom Canton, Lilly Cooper troveremo anche delle new entry nella seconda stagione.

The Witcher, in arrivo la seconda stagione su Netflix

Il cast di The Witcher 2, infatti, si arricchisce con l’arrivo di Adjoa Andoh (già nota per essere stata in Bridgerton) nei panni di Nenneke, di Liz Carr (in Devs) che sarà Fenn, di Christ Fulton (anche lui in Bridgerton) che interpreterà Rience, mentre Cassie Clare (nota per aver preso parte a Gli irregolari di Baker Street) vestirà i panni di Phillippa Eilhart. Inoltre, sappiamo che le riprese della seconda stagione sono finalmente giunte alla conclusione. Dopo varie peripezie e ritardi dovuti sia alla pandemia sia ad alcuni casi positivi nello staff, Lauren Schmidt Hissrich (la showrunner) ha annunciato la fine delle riprese pubblicando un video con alcuni momenti direttamente dal set. Entro la fine dell’anno The Witcher 2 arriverà sul piccolo schermo, lo conferma Netflix.

Ed a voi piace The Witcher? Avete seguito la prima stagione? Fatecelo sapere nei commenti!