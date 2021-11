This Is Us è dunque giunto alla sua sesta stagione, che concluderà definitivamente – o almeno per il momento! – le avventure dei tre fratelli Pearson, interpretati dagli attori Chrissy Metz (My Name Is Earl, American Horror Story: Freak Show, Superstore), ovvero la tenera Kate, Sterling K. Brown (Marcia per la libertà, The Rhythm Section, La fantastica signora Maisel), il serioso Randall, e Justin Hartley (La piccola boss, Bad Moms 2 – Mamme molto più cattive, Jane the Virgin), il bellissimo Kevin.

Vi avevamo già parlato della quinta stagione di This Is Us, trovate il nostro post cliccando qui, e anche della conclusione della serie che, a ultimi episodi non ancora andati in onda – lo show si è concluso negli Stati Uniti il 25 maggio 2021 -, già era in odore di chiusura. Ma cosa è successo? Nulla, solo che il family drama creato e prodotto da Dan Fogelman (Vicini del terzo tipo, Danny Collins – La canzone della vita, La vita in un attimo) non ha, sembrerebbe, più nulla da raccontare ai suoi telespettatori. Ma è davvero così?

A quanto pare la scelta dipende da una scelta precisa: smettere di raccontare le vicende della famiglia Pearson, che oramai avrebbero detto già tutto quello che avevano da dire. Dopo il teaser e le prime foto, comunque, NBC ha diffuso anche l’atteso trailer ufficiale della sesta e ultima stagione, che è attesa negli Stati Uniti a partire dal prossimo 4 gennaio.

La locandina di This Is Us 6

This Is Us 6, il trailer ufficiale è da lacrime

Avete visto il trailer ufficiale? Nemmeno a dirlo e, come era facile prevedere, si tratta ovviamente una clip ricca di emozione, di ricordi e di sentimenti. Tutto pronto, quindi, per la visione dell’ultimo capitolo dello show, quello finale, che in Italia vedremo probabilmente dopo qualche settimana sul canale FOX, adesso di proprietà del servizio video in streaming Disney +.

Volete saperne di più? Assodato che This Is Us 6 ci sarà, vi ricordiamo che già domenica 12 maggio 2019 il network americano NBC aveva annunciato un rinnovo triennale per la serie, confermando che sarebbe andata in onda fino, almeno, al 2022. E quindi ci siamo! Nel maggio di quest’anno, inoltre, il creatore dello show, Dan Fogelman, aveva ribadito e confermato che la sesta stagione sarebbe stata l’ultima a raccontare la saga dei Pearson, dichiarando, sul suo profilo ufficiale di Twitter, che:

“Chiunque abbia detto casualmente per primo “Tutte le cose belle devono finire” non ha mai dovuto concludere la sua cosa preferita. Pur essendo triste di avere solo una stagione rimasta, sono anche grato alla NBC per averci permesso di terminare la serie come e quando, abbiamo sempre voluto. Lavoreremo sodo per dare alla serie una degna conclusione.”

Una scelta sofferta, quindi, ma a quanto pare necessaria e anche irrevocabile. La decisione di girare altri episodi, a differenza di chiudere con la quinta come qualcuno paventava, è stata presa per premiare i fan che hanno saputo aspettare. Negli Stati Uniti la messa in onda della stagione 6 di This Is Us, è stata programmata tutta per il 2022 sulla rete NBC.

In attesa della sesta stagione, dove eravamo rimasti e tutti gli spoiler che ci attendono

Ricordate cosa è successo nell’ultima stagione di This Is Us andata in onda fino allo scorso giugno? Nel finale della quinta stagione, dei flash-forward cinque anni in avanti nel tempo rivelano che Kate ha sposato Philip, interpretato da Chris Geere (Lawnchairs & Grappling Hooks, Endless, A Million Little Things), l’insegnante di musica suo capo, mentre Randall sembra avere alzato notevolmente il suo profilo, arrivando ad attirare l’attenzione della cronaca nazionale, e lo zio Nicky – l’attore Griffin Dunne (Blood Ties – La legge del sangue, Ocean’s 8, The L Word: Generation Q) -, che sembrerebbe essersi sposato.

Di ritorno al presente, Madison, l’attrice Caitlin Thompson (Un Natale perfetto, 90210, Crazy, Stupid, Love) discute ancora con Kevin sul loro matrimonio. L’uomo non vuole sposarla in quanto la ama bensì per il bene dei gemelli Nicholas e Frances. Il loro matrimonio va in fumo, e non sembra che sarà l’unico. Toby ha ricevuto un’offerta di lavoro a San Francisco ma questo vorrà dire che sarà lontano da casa per tre giorni alla settimana. Lui e Kate si promettono di far funzionare le cose, ma a giudicare dal suo matrimonio con Philip, non è così che andrà a finire.

E, ancora, le sorprese non finiscono qui! Se siete ancora a caccia di SPOILER ne abbiamo quanti ne volete! Nel trailer ufficiale che vedete qui sopra vediamo Rebecca – l’attrice Mandy Moore (I passi dell’amore – A Walk to Remember, Perché te lo dice mamma, How I Met Your Mother) prendere coscienza della sua malattia che le causa la perdita della memoria. “Sto perdendo la memoria. A volte penso a quale sarà il mio ultimo ricordo prima che la candela si spenga”, dice nel video che poi ci riporta indietro ad alcuni dei momenti più toccanti delle stagioni precedenti: Kate che canta Time After Time alla casa di riposo, Kevin che lascia il lavoro per andare in aiuto di Randall, la morte del suo vero padre e molto altro.

Come poi vediamo nel flashforward, infatti, il piccolo Jack, ormai adulto, avrà una bambina di nome Hope e sua sorella sarà lì presente, come sempre. Ultimo, ma non per importanza, il grande litigio avvenuto tra Randall e Kevin. Tra i due sono volate parole grosse e sembra che la rappacificazione avverrà solo davanti all’imminente dipartita della madre.

Rebecca, nel frattempo, convince Kate a costruire la nuova casa vicino alla baita dei Pearson, mentre Malik – l’attore Asante Blackk (When They See Us, Live in Front of a Studio Audience, Social Distance) – annuncia a Deja, ovvero l’attrice Lyric Ross (Canal Street, Rogers Park, The Class), di avere ricevuto la lettera di ammissione per Harvard: questo significa che lascerà Philadelphia per andare al college.

Si vedono poi alcune scene della nuova stagione: il 41° compleanno dei “grandi tre”, Jack Damon da adulto (probabilmente in un flashforward), Miguel e Nicky che guardano Rebecca, Madison che apre una porta, Randall e Beth, Déja e Malik che ballano, Philip, ovvero il capo di Kate che all’inizio la osteggiava e che adesso avrà un ruolo ancora più importante in futuro nella vita di lei, che la guarda piangere a scuola e un flashback di quando i tre fratelli Pearson erano piccoli.

Si piangerà con la sesta stagione? Pare proprio di sì, e non ci resta che aspettare per capirlo in prima persona! Facci sapere nei commenti cosa ne pensi.