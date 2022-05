Scritto e diretto da Taika Watiti, “Thor: Love and Thunder” è il nuovo film Marvel dedicato ancora una volta al Dio del Tuono Thor (interpretato come sempre da Chris Hemsworth), il quale, nonostante voglia godersi un po’ di sano e meritato riposo dopo i turbolenti eventi accaduti in “Avengers: Endgame“, è costretto a tornare in prima linea per sventare la minaccia di un terribile nemico: Gorr il Macellatore.

Proprio attorno a tale figura è gravato per molto tempo il mistero: chi è l’attore che lo interpreta? Che aspetto ha?

Del resto, nel primo trailer del film rilasciato qualche tempo fa, non era stata fatta trapelare nessuna informazione in merito.

Poche ore fa, però, la Marvel ha rilasciato un nuovo trailer di “Thor: Love and Thunder“, che pone la sua attenzione proprio sull’antagonista Gorr, il quale appare estremamente pallido, con le labbra nere e sottili, gli occhi dorati e il viso sfregiato.

A prima vista, l’attore che interpreta Gorr è irriconoscibile, grazie alle lunghe sedute di trucco in cui è stato coinvolto, ma si tratta di un individuo famosissimo nel mondo Hollywoodiano che già più volte ha stupito con la sua superba capacità di trasformista: si tratta del premio Oscar Christian Bale.

Non che comunque lui sia l’unico volto noto – oltre al sopracitato Hemsworth, si intende – a far parte del film: nel cast spiccano infatti anche altri nomi importanti quali Natalie Portman, che si sta trasformando dalla delicata dottoressa Jane Foster nella tenace Mighty-Thor, Taika Watiti (regista del film), che interpreterà Korg, e Thessa Thompson, nei panni della Regina Valkyria.



Cosa accadrà dunque in “Thor: Love and Thunder“? Come terminerà lo scontro epocale tra Thor e Gorr?

Non ci resta che aspettare ancora un po’ per poterlo finalmente scoprire: la data ufficiale dell’uscita nelle sale cinematografiche italiane di “Thor: Love and Thunder” è stata fissata per il 6 luglio 2022.

–

Anche voi non vedete l’ora di immergervi in questo film? Vi piace la scelta di Christian Bale per Gorr il Macellatore? Fatecelo sapere con un commento!