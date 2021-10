“Il codice da un miliardo di dollari” non è la solita storia di successo che ruota attorno a programmatori e artisti brillanti.

Si tratta di un avvertimento.

Per chi?

Per gli imprenditori emergenti sulle insidie ​​del settore IT e su come i giganti della tecnologia possono divorare i loro sogni e le opere della loro vita in un attimo. La serie si sforza anche di far luce su un gruppo di talentuosi ragazzi che hanno fatto una delle scoperte più importanti dell’era digitale, ma sono rimasti in gran parte sconosciuti.

Riepilogo di Il codice da un miliardo di dollari

La serie si apre con quella che sembra essere una deposizione con Lea Hauswirth (Lavinia Wilson) che fa da avvocato al professor Carsten (Mark Waschke) e al programmatore Juri (Misel Maticevic), che affermano che Google Earth ha copiato la loro idea, la loro creatura Terravision. In seguito viene rivelato che sia Lea che Eric (l’altro legale) lavorano per la stessa azienda americana. Fanno parte di una squadra riunita per combattere il caso contro Google in un tribunale statunitense nel Delaware. Questi incontri sono organizzati per preparare Carsten e Juri alle domande implacabili e ai contro-esami che verranno fatti dagli avvocati della difesa.

La narrazione si sposta avanti e indietro tra i primi anni ’90, subito dopo la caduta del muro di Berlino, e la prima metà degli anni 2010, quando la società di Carsten e Juri, Art+Com, fa causa a Google per la violazione del brevetto. La trama dei primi anni ’90 descrive come Carsten, un artista innovativo che vuole fondere il mondo digitale e l’arte, ha l’idea di creare un software che permetterà a un utente di visitare direttamente un luogo a sua scelta dallo spazio e come Juri, un hacker appartenente al famigerato Chaos Computer Club, ne sviluppa il codice. Convincono Deutsche Telekom a finanziarli e a costruire una squadra con colleghi di entrambi i loro campi.

Tuttavia, le cose iniziano a crollare dopo che Carsten e Juri visitano l’America su invito di Brian Anderson, uno dei capi della Silicon Graphics, che è una delle migliori aziende grafiche dell’epoca. Carsten e Juri hanno utilizzato il sistema di visualizzazione Onyx di Silicon Graphics per sviluppare Terravision. Praticamente venerano Anderson, specialmente Juri. Durante il loro soggiorno negli Stati Uniti, Juri parla con Anderson di alcuni degli algoritmi utilizzati da Art+Com per sviluppare Terravision. Anderson è un brillante sviluppatore e fa 2 + 2.

Diversi mesi dopo, proprio mentre Art+Com è riuscita a ottenere dei finanziamenti, Carsten e Yuri vengono a sapere che Anderson e Google stanno per lanciare Google Earth. Non ci mettono molto a scoprire che Google, non ha solo copiato la loro idea, ma ha emulato praticamente tutto il loro codice sorgente. L’episodio finale della miniserie è interamente incentrato sul processo con i due protagonisti da una parte e una delle più grandi aziende del mondo dall’altra.

Il finale del codice da un miliardo di dollari: Carsten e Juri (Art+Com) vincono la causa contro Google?

No, purtroppo no. Carsten, Juri e la loro società Art+Com non vincono la causa contro Google. Quando la giuria emana il verdetto, decide di andare contro il querelante in tutti e tre i capi d’imputazione. La giuria dichiara che Art+Com non ha dimostrato che Google Earth ha violato il suo brevetto, che Google Earth ha dimostrato in modo chiaro e convincente che il brevetto non è valido e che Google Earth utilizza un metodo fondamentalmente diverso da Terravision.

Si trattava di una battaglia in salita fin dall’inizio, e Carsten, Juri e i loro avvocati lo hanno sempre saputo. Google è uno degli esempi perfetti della storia di successo americana e il processo si svolge in un tribunale americano. Nonostante ciò, i due protagonisti hanno sperato nella giustizia.

Carsten e Juri sono stati ingenui, non rendendosi conto che lo spazio digitale è abitato da tanti individui spietati e opportunisti come in qualsiasi altro settore. Tra l’altro, Google l’aveva studiata bene. Nessun avvocato specializzato in brevetti li avrebbe rappresentati perché una causa contro Google sarebbe costata parecchio in un tribunale americano. Più dell’offerta che loro avevano accettato inizialmente da Google: 5 milioni di dollari. Offerta che poi Google ha ritirato perché sicura di non finire in tribunale. Carsten decide di lasciare Art+Com. Questo porta a un litigio tra lui e Juri.

Dopo che Juri parte per Budapest, incapace di gestire le domande del loro team di avvocati, Carsten prova a ricucire i rapporti con il suo vecchio amico. Ammette a Juri che ha sbagliato a lasciare Art+Com tanti anni fa e rivela che ha intenzione di fare causa a Google da quando sua moglie se n’è andata. Riescono a mettere insieme la causa e ascoltano i consigli dei loro legali.

C’è un falso finale durante il processo della serie TV. Qui Anderson ammette davanti alla corte di aver detto a Juri che Google Earth non sarebbe mai esistito senza Terravision. Ammettendo la sconfitta, Google paga a Carsten e Juri il triplo dei danni pattuiti, a condizione che firmino un accordo di non divulgazione. Carsten e Juri declinano e diventano un esempio per migliaia di piccole imprese. In seguito tornano in Germania per riunirsi con la loro vecchia squadra per creare una nuova versione di Internet.

Tuttavia, la storia del ‘Codice da un miliardo di dollari’ è diversa. Come molti altri prima di loro, Carsten e Juri vengono demoliti da Google in tribunale e Anderson non ammette di aver detto quella frase a Juri. Alla fine della serie, Juri rivela a Carsten di avere una nuova idea, e quest’ultimo chiede ironicamente se ci sarà un’altra rivoluzione. Potrebbe non essere un lieto fine, ma è pieno di promesse per il futuro.

Qual è il significato delle scene di flashback che ritraggono l’infanzia di Juri?

In molte scene di flashback, vediamo Juri, da bambino, in piedi su un trampolino, con suo padre che guarda da terra in compagnia di altri ragazzi, che lo esortano a saltare. Tuttavia, poiché Juri ha paura di volare, non è sempre in grado di fare quel salto. In seguito viene rivelato che il padre di Juri era un abile tuffatore, ma Juri non ha mai sviluppato alcuna simpatia per questo sport.

Ironia della sorte, si ispira a Superman quando risolve i problemi iniziali di Terravision. Prima del processo, Carsten aiuta il suo amico ad affrontare le sue paure portandolo a tuffarsi dall’alto. Mentre i due uomini saltano, si lasciano alle spalle tutte le loro preoccupazioni, conflitti personali e delusioni.

Quindi Brian Anderson ha usato l’algoritmo di Terravision?

Non appena Juri ha contattato Brian e si è congratulato con lui per Google Hearth, Brian è atterrato a Berlino per insabbiare il tutto. Brian ha detto ai ricercatori tedeschi di aver lasciato la Silicon Graphics e di aver iniziato a sviluppare per l’industria dei videogiochi.

Brian sapeva che il suo Google Hearth era un’immediata fregatura per Terravision. Citando le sue stesse parole: “Se non avessi visto Terravision allora [nel 1995], non avrei mai potuto creare qualcosa del genere.” Suggestivamente, Brian ha suggerito a Juri che ha usato il suo algoritmo per il programma. E per impedire agli innovatori di aprire un caso, Brian li ha attirati con una redditizia collaborazione che avrebbe fruttato loro 5 milioni di dollari.

Juri ha inviato i suoi documenti di brevetto a Brian senza confrontarsi con un legale. Alla fine, Google si è rifiutata di acquistare o concedere la licenza a Terravision. Hanno creato il proprio software senza pagare gli sviluppatori originali. Brian Anderson ha rubato gli algoritmi e i crediti, e Terravision non ha visto la luce alla fine del tunnel.