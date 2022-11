Un iconico duo è quello che ci ha regalato ieri, giovedì 3 novembre 2022, il vivace brano “10:35“; stiamo parlando nientepopodimeno che di Tiësto, famosissimo dj e produttore discografico di nazionalità olandese, e Tate McRae, ballerina e cantante di origine canadese.

Il rilascio della canzone è avvenuto in occasione dell’apertura dell’Atlantis de Royal, lo sfavillante resort di Dubai considerato al momento il più lussuoso dell’intero mondo, al quale possiamo dare un’occhiata nel video ufficiale di “10:35“.

Non solo questo, però; il brano serve infatti anche ad anticipare il nuovo album di Tiësto, che si intitola “Drive” e la cui uscita è fissata per il 24 febbraio del prossimo anno.

Significato della canzone

“10:35” è un brano che mette in luce tutte le possibilità che la notte ha da offrire, quando le paure e le insicurezze vengono messe al bando e l’unico pensiero è quello di stare insieme e divertirsi.

Traduzione del testo

[Intro]

So solo che sono le 10:35

E sento le tue braccia intorno a me

Lascia che mi anneghino

So solo che sono le 10:35

E ringrazio, ringrazio Dio che mi hai trovato

Che mi hai trovato

[Verso 1]

Ogni giorno, vado da qualche parte nella mia testa

I pensieri più oscuri sono più difficili ora

Sembrano mostri sotto il mio letto

E ogni volta, è come un razzo nel mio petto

La TV ti fa pensare che il mondo intero stia per finire

[Pre-Ritornello]

Non so dove stia andando questa notte

Ma so che io e te abbiamo qualcosa

Tante cose di cui ho paura

Ma in questo momento non ho paura di nulla

[Ritornello]

Perché so solo che sono le 10:35

E sento le tue braccia intorno a me

Lascia che mi anneghino

So solo che sono le 10:35

E ringrazio, ringrazio Dio che mi hai trovato

Che mi hai trovato

Quindi non preoccuparti per il domani

Non preoccuparti, passami la bottiglia

So solo che sono le 10:35

E sento le tue braccia intorno a me

Lascia che mi anneghino

[Verso 2]

Ogni notte, vado in giro per i miei sogni

Così tanti vicoli senza fine

Non so cosa significhi

Ma è così, so che il sole mi sveglierà

Dimmi che sarei stupido a non ottenere ciò che voglio



[Pre-Ritornello]

Non so dove andrà questa notte

Ma so che io e te abbiamo qualcosa di speciale

Tante cose di cui ho paura

Ma ora come ora non ho paura di nulla

[Ritornello]

Perché so solo che sono le 10:35

E sento le tue braccia intorno a me

Lascia che mi anneghino

So solo che sono le 10:35

E ringrazio, ringrazio Dio che mi hai trovato

Che mi hai trovato

Quindi non preoccuparti per il domani

Non preoccuparti (Yeah), passa la bottiglia (Oh)

So solo che sono le 10:35

E sento le tue braccia intorno a me

Lascia che mi anneghino (Oh-oh, oh)

[Outro]

Sono le 10:35, oh-ooh

10:35, oh-oh-oh

Sappiate che sono le 10:35, oh-oh-oh

Sappiate che sono le 10:35, oh-oh-oh

–

