Addison Rae è molto conosciuta da tutti coloro che frequentano TikTok, e che sanno bene chi è la giovanissima star del social network, seguitissima, ormai una vera personalità tra giovanissimi e non, che apprezzano le sue molteplici e poliedriche performance. La giovane artista statunitense sa fare un po’ di tutto e si cimenta in varie arti, tra le quali: ballerina, attrice e cantante.

Un’artista di successo, quindi, che però ha subito un arresto del tutto inaspettato! Addison Rae, infatti, nelle ultime ore ha rivelato sul suo profilo ufficiale di Twitter che ieri notte, all’improvviso, è stata bannata da TikTok in modo permanente. A quanto pare il messaggio che appare all’artista quando prova a collegarsi al suo profilo non lascia alcun alcuna speranza:

“Il tuo account è stato bannato in modo permanente per aver violato in diverse occasioni le linee guida della nostra comunità. Puoi scaricare i tuoi dati qui.”

Un bruttissimo colpo, quindi, per la sorridente fanciulla che, non c’erano dubbi su questo, ha saputo reagire senza colpo ferire e ha stupito, ancora una volta, tutti i suoi fan! Dopo il successo del film She’s All That, di cui trovate qui la recensione, Addison Rae non si è mai fermata e non intende certo farlo adesso!

Addison Rae in un’immagine dalla sua casa

La reazione di Addison Rae

Ma come ha deciso di reagire, quindi, la giovanissima Addison Rae che, comunque la si pensi, ha perso un canale essenziale per la sua autopromozione? Incredibilmente senza colpo ferire! L’attrice, infatti, non ha perso le staffe e ha replicato, impassibile:“Bene, forse è arrivato il momento che io mi trovi un lavoro”.

Si tratta ovviamente di una battuta, seppure molto divertente e ironica, e come i suoi fan comprenderanno subito, è certamente stata dettata dal fatto che il social network ha rappresentato, sin dal primo momento, una enorme fonte di guadagno per la giovane artista. Addison, infatti, seppure si è sempre molto impegnata cercando di variare la sua offerta per i tanti fan, aprendosi anche la strada della musica e della recitazione, non può che ringraziare, sempre e ancora, TikTok per il suo straordinario successo.

Di certo non si può dire che TikTok è, ed è stato, l’unico centro di impiego dell’artista, però appare allo stesso modo inverosimile pensare che una delle tiktoker più seguite e più famose al mondo possa aver perso in maniera definitiva il suo account. Inoltre non si può non considerare che, come è ovvio pensare, Addison non abbia realmente violato alcuna regola della piattaforma social.

Può davvero essere che non sia così? Difficile che la storia finisca in questo modo, quindi non resta altro da fare se non rimanere in attesa e stare a vedere quello che succederà nelle prossime ore. Può essere, però, che nel frattempo Addison Rae riesca a recuperare in poche ore il suo account su TikTok.

La giovane star, prima di ricevere l’avviso di sospensione da parte della piattaforma, contava su 85 milioni di follower, tutti guadagnati grazie alle sue esibizioni di balli già popolari sull’app e che l’hanno resa la terza persona più seguita al mondo. Al momento, quindi, gli utenti che sono diventati suoi seguaci non riescono a visionare i contenuti del suo account, e vedono a loro volta comparire un messaggio d’errore.