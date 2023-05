Timbaland ha anticipato l’uscita di una nuova canzone sui suoi social media, creata con un verso generato dall’intelligenza artificiale del defunto Notorious BIG.

L’ icona hip-hop di Brooklyn è stata uccisa nel marzo 1997 in una sparatoria, con il suo omicidio ancora irrisolto. Ora, però, la sua voce è stata ricreata come parte della tendenza musicale AI.

La scorsa settimana, Timbaland ha infatti pubblicato un video sul suo Instagram che, in un primo momento, denunciava la musica generata dall’intelligenza artificiale: “Sappiamo che si parla molto di intelligenza artificiale e sappiamo come i sentimenti di violare certe cose”.

Tuttavia, poi ha rivelato che stava lavorando ad una “soluzione” che sarebbe stata “utile per tutti”.

“Ho sempre voluto lavorare con Big”, ha continuato, “e non ho mai avuto la possibilità di farlo, fino ad oggi. È venuto bene! Ha poi suonato la strofa di “Biggie” generata dall’intelligenza artificiale, che includeva grida ai rapper più contemporanei Pop Smoke, Nipsey Hustle e Young Thug, oltre a usare un gergo moderno come “She’s not give”.

Un fan, è andato nella sezione dei commenti per condividere i propri problemi con il verso, scrivendo: “[L’hip-hop] dovrebbe essere organico, dal cuore e dall’anima… Non voglio niente di ‘artificiale’ quando si tratta di hip-hop”.

Timbaland e la canzone creata con l’intelligenza artificiale: gli altri successi dell’AI

Ultimamente, la musica generata dall’intelligenza artificiale ha preso sempre più piede con tracce infinite che spuntano sulle piattaforme dei social media. A Marzo, una canzone di Kanye West generata dall’intelligenza artificiale e una cover generata dall’intelligenza artificiale di Drake che rappa “Munch” di Ice Spice sono diventate virali.

Il mese scorso, Universal Music ha iniziato a rimuovere le copertine AI dalle piattaforme di streaming dopo che una traccia collaborativa di Drake e The Weeknd generata dall’IA è diventata virale.

C’è stato un album degli Oasis “perduto” generato dall’intelligenza artificiale, che Liam Gallagher ha definito “mega” e “migliore di tutti gli altri snizzle là fuori”, e all’inizio di questo mese, un’altra cover AI di Kurt Cobain che esegue la traccia del 1998 di Hole “Celebrity Skin”

Commentando il fenomeno, David Guetta ha affermato che “il futuro della musica è l’intelligenza artificiale” dopo aver mostrato una nuova canzone con un verso di Eminem generato dall’intelligenza artificiale. Al contrario, Nick Cave ha sostenuto che “ChatGPT dovrebbe semplicemente andare a farsi fottere e lasciare da solo la scrittura di canzoni” dopo che un fan ha condiviso i testi generati nel suo stile utilizzando il programma per computer AI.

Timbaland ha anche recentemente condiviso come il ritmo di “Are You That Somebody” di Aaliyah sia stato ispirato dalla canzone originale “Oompa Loompas”, oltre a confermare che Justin Timberlake ha “finito” il suo nuovo album.

E tu cosa ne pensi di Timbaland e la sua nuova canzone creata con l’intelligenza artificiale? Lascia un commento!