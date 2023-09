Dopo il singolo “Give it to me” datato 2007, il trio composto da Timbaland, Justin Timberlake e Nelly Furtado torna ad unire le forze in un nuovo brano: si intitola “Keep going up“, è disponibile all’ascolto a partire da oggi, primo settembre 2023, e qui di seguito andremo ad analizzarne il significato e la traduzione del testo.

Il brano serve anche ad anticipare l’ultimo EP di Timberlake, la cui uscita non ha ancora una data precisa ma dovrebbe essere fissata nel corso di questo autunno.

Significato di “Keep going up”

Questo brano parla di voglia di rivalsa personale dopo un periodo buio vissuto forse a causa di una delusione amorosa. Ci si prende più cura di sé, si lasciano da parte le persone che provocano problemi e si cerca in qualche modo di risalire, per garantire a se stessi “una nuova vita molto meglio di quella vecchia”.

Traduzione del testo

[Intro: Justin Timberlake, Timbaland]

Continuo ad andare, continuo ad andare, continuo ad andare su

Come stai, signorina?

La sensazione ti fa ancora impazzire?

Come stai, signorina?

La sensazione…

[Verso 1: Nelly Furtado, Timbaland]

Ho lavorato sui miei guadagni ultimamente (Yeah)

Mi sto amando ogni giorno (Uh)

Ho dovuto tagliare fuori alcune persone, che si stavano prosciugando

Non mi sto più accontentando, mi sto aggiornando, ayy, ayy

[Pre-Ritornello: Nelly Furtado, Timbaland]

La mia nuova vita è molto meglio di quella vecchia

Mi guardo intorno e tu non ci sei più

Ora rido, ricordo che ero distrutto

Mi guardo intorno, tu non sei in giro

[Ritornello: Justin Timberlake, Nelly Furtado]

Continuo ad andare, continuo ad andare, continuo ad andare su

Continuo ad andare, continuo ad andare, continuo ad andare su

[Verso 2: Justin Timberlake, Timbaland]

Ho aggiunto delle virgole alle mie nuove affermazioni

Sì, ho avuto una nuova energia, è contagiosa (Sì)

Potrei cercare di nasconderla, ma non riesco a contenerla (Uh)

Questa vita continua a salire e non riesco a spiegarlo (Ayy, cosa dici, JT?)

Sono un vestito di prim’ordine, un passo uno-due (Yeah)

Ho ancora la cintura, non cedo sotto pressione (Uh)

No, non ve lo devo dire, l’avete sentito dire da lui

Ma nel caso ve ne foste dimenticati, sapete con chi state giocando, oh

[Pre-Ritornello: Nelly Furtado, Justin Timberlake]

La mia nuova vita è molto meglio di quella vecchia

Se ti guardi intorno, io sono ancora in giro, sì

Ora sto ridendo, ricordo che ero distrutto

Guardati intorno, io sarò in giro, e io

[Ritornello: Justin Timberland, Nelly Furtado, Timbaland]

Continuo ad andare, continuo ad andare, continuo ad andare su

Continuo ad andare su, yeah, hey, ooh

Continuo ad andare, continuo ad andare, continuo ad andare su

Continuo ad andare su, su

Continuo ad andare, continuo ad andare, continuo ad andare su

Continuo ad andare su, sì, continuiamo ad andare su, ooh

Continuo ad andare, continuo ad andare, continuo ad andare su

[Outro: Justin Timberlake, Nelly Furtado, Timbaland]

Mi sento in un certo modo, sto andando su

Mi sento in un certo modo

Mi sento in un certo modo, sto andando su, sì (Yeah, uh)

E loro si sentono in qualche modo

Noi andiamo su.

Dopo aver letto il significato e la traduzione del testo di “Keep going up”, vi aspettiamo nei commenti per sapere le vostre opinioni su questa canzone!