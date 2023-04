I Tiromancino sono un gruppo musicale nato a Roma nel 1989 che, nel giro di poco tempo, è diventato uno dei gruppi pop più amati della musica italiana e non solo. Capitanati da sempre da Federico Zampaglione, nel corso degli anni non ha mai avuto una composizione fissa.

Voci di brani come La descrizione di un attimo, Per me è importante, Immagini che lasciano il segno, Noi casomai, Due destini, Amore impossibile fino a L’odore del mare e Vento del Sud per citarne alcuni. Ed oggi i Tiromancino sono pronti per tornare protagonisti del mondo musicale. Oggi, venerdì 14 aprile, esce infatti il loro nuovo singolo dal titolo Due Rose che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano vede la collaborazione con la giovane Enula ed a tal proposito Federico Zampaglione racconta che:

“Quando Enula mi ha mandato le sue strofe, le ho trovate subito accattivanti. Ha dato il giusto graffio a questo pezzo”.

Il singolo, infatti, è stato scritto da Federico Zampaglione, Enula, Michele Canova, Vincenzo Colella, Alessio Nelli e Leonardo Zaccaria. Ed Enula, protagonista della ventitreesima edizione di Amici, afferma che:

“Quando ho sentito il pezzo mi è subito entrato in testa ed ho sentito il bisogno di scrivere la mia parte. È stato un onore per me vivere questa esperienza e mi sono divertita tantissimo a collaborare con Federico e Canova. Questa canzone è fresca, mi ricorda la leggerezza della primavera”.

Federico Zampaglione dei Tiromancino insieme ad Enula

Il significato di Due Rose

Due Rose, il nuovo singolo dei Tiromancino, è una canzone dove l’amore è il vero protagonista, ma un amore in versione diversa rispetto a quella a cui siamo abituati. Ce lo rivela Federico Zampaglione:

“Nei duetti di solito si celebrano amori travolgenti o si piangono amori perduti. In Due Rose si racconta di un amore sempre in bilico tra passione e fuga, tra promesse ed ombre, tra rose e spine. Esistono anche questi amori qui e noi li cantiamo”.

In Due Rose, infatti, viene descritto l’aspetto reale che si vive nella vita di coppia dove non tutto va sempre per il verso giusto: meno favole e più tematiche reali. E’ facile idealizzare un sentimento forte come l’amore, ma il loro obiettivo è quello di far capire che l’amore non è sempre così facile.

E tu sei un fan dei Tiromancino? Hai già avuto modo di ascoltare il loro nuovo singolo Due Rose insieme ad Enula? Ti aspettiamo nei commenti!