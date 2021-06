Tiziano Ferro ha da poco festeggiato i suoi venti anni di carriera e, nell’attesa di poter condividere questo traguardo con i propri fan (sarà necessario aspettare l’estate 2023 per il suo tour negli stadi), continua a portare avanti importanti progetti lavorativi.

Non è certo una novità il fatto che il cantante di Latina sia sempre ben predisposto a collaborazioni. La cosa che attira l’attenzione, tuttavia, è che non collabora solo con nomi già noti nel panorama della musica, bensì anche con nomi di nuovi talenti. Come non ricordare i suoi duetti con una giovane Baby K nel 2013 sulle note di Killer e di Sei Sola? Adesso è la volta di Imen Siar, una giovane artista inglese, di origini marocchine che è arrivata in semifinale a Britain’s Got Talent nel 2020 (senza che il padre sapesse della sua partecipazione e facendo del suo percorso un inno per ispirare le ragazze musulmane della sua comunità). I due stanno lavorando a nuovi brani ed a darne la notizia è lo stesso Tiziano Ferro tramite i suoi social network. Tiziano ed Imen si sono conosciuti tramite Billy Mann, ovvero il guru della musica internazionale che aveva già fatto conoscere John Legend e Kelly Rowland al cantante italiano. A tal proposito, Tiziano Ferro afferma che:

Il cantante Tiziano Ferro

“Quando Billy vede talento, so che c’è da fidarsi! Imen mi ha ipnotizzato subito. La sua consapevolezza, talento, dignità e integrità uniti ad una vocalità matura sono un pugno nello stomaco. Una ragazza di 21 anni che pensa con la saggezza e la profondità di una donna. La sua voce mi ha toccato dal primo momento, la sua storia e la sua dolcezza mi hanno definitivamente stregato. È davvero un privilegio poter collaborare con una giovane artista, figlia di una generazione di rottura. Contro i pregiudizi, le scatole chiuse, la prevedibilità generale. Imen è talento, punto. E sono certo che presto il mondo se ne renderà conto!”

Non ci resta altro che aspettare e vedere cosa ha in mente Tiziano Ferro: se sarà un duetto in lingua italiana (d’altronde Imen Siar ha vissuto nel nostro paese e parla la nostra lingua) o se, invece, sarà in inglese. Una cosa è certa, anche questa volta, Tiziano Ferro non si smentisce ed è pronto a far conoscere a livello mondiale un nuovo talento.

Ed a te piace Tiziano Ferro? Conoscevi Imen Siar? Ti aspettiamo nei commenti!