Tiziano Ferro è un cantautore di Latina classe 1980. Senza dubbio, una delle voci più amate in Italia e non solo. Le sue canzoni sono successi mondiali ed ora, a distanza di 20 anni dall’inizio della sua carriera, continua a confermarsi come uno dei nomi più amati a livello internazionale.



Voce di brani come Sere nere, Rosso relativo, Ti scatterò una foto, La differenza tra me e te, Non me lo so spiegare, Potremmo ritornare fino alle più recenti Accetto miracoli ed In mezzo a questo inverno ci ha sempre abituati ad avere la versione spagnola dei suoi brani. A differenza di molti suoi colleghi che già in questo 2022 hanno deciso di tornare alla normalità dopo due anni di stop a causa della pandemia, Tiziano Ferro ha preferito aspettare ancora un po’ ed il suo tour, inizialmente atteso per il 2020, è stato rimandato al 2023 con alcune novità. Tre anni sono tanti e con un tour in arrivo sarà l’occasione per ascoltare, per la prima volta dal vivo, i brani dell’album Accetto miracoli uscito nel 2019. Tuttavia, per i fan più affezionati nessun problema, non sarà necessario aspettare per forza l’estate 2023 per sentire di nuovo live il loro idolo. A darne l’annuncio è lo stesso Tiziano tramite la sua pagine ufficiale Facebook:

“Finalmente!! Ritorna il meeting..tutti insieme ad ascoltare in anteprima il nuovo album di Tiziano..il 10 novembre 2022..vi aspettooo”.

Primo piano del cantante Tiziano Ferro

Una data che è stata attesa con ansia dai suoi fan. Sappiamo che Tiziano è solito dare molta importanza ai suoi ammiratori, soprattutto quelli più storici, sempre presenti per lui. Così ha deciso di riunirsi con loro questo autunno e far sentire loro in anteprima il nuovo album a cui sta lavorando. Per partecipare sarà necessario iscriversi al suo fanclub e sarà possibile partecipare fino ad esaurimento posti. Inutile dirlo, i molti fan si sono già detti pronti anche se comunque non è stata ancora resa nota la città dove si terrà il meeting, ma non importa: sono pronti a raggiungerlo in tutta Italia.

Come funziona il fanclub di Tiziano Ferro?

Per chi non lo sapesse, vi spieghiamo come funziona il fanclub di Tiziano Ferro. Il primo abbonamento costa 25 euro, mentre il rinnovo annuale è pari a 19 euro. Lo scopo del fanclub di Tiziano è quello di permettere ai fan del cantante di Latina di conoscersi nonostante la distanza, di favorire gli incontri tra l’artista ed i suoi ammiratori, promuovere lo scambio di materiali di Ferro, organizzare attività e manifestazioni di tipo ludico. Iscrivendosi al fanclub si avrà la propria tessera personale che permetterà di accedere come pubblico a programmi tv o radiofonici quando Tiziano sarà ospite, di entrare in anticipo ai concerti ed, appunto, di partecipare ai meeting. Sicuramente, essendo il primo meeting dopo anni, il sold out arriverà nel giro di poco tempo e così tutti quelli che non riusciranno ad esserci potranno sentire poi il nuovo album direttamente live nel tour negli stadi d’Italia.

E tu sei iscritto al fanclub di Tiziano Ferro? Ti piacerebbe essere tra le persone che parteciperanno al meeting? Ti aspettiamo nei commenti!