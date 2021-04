La scorsa settimana, Tiziano Ferro aveva anticipato che era in attesa di risposte per il suo tour e che avrebbe fatto sapere la decisione definitiva nella giornata di lunedì. E così è stato. Puntuale, stamattina, ha pubblicato un video sui suoi social network dove, a malincuore, ha dovuto spiegare ai suoi fan che i concerti previsti per questa estate, dal 6 giugno al 18 luglio, negli stadi italiani sono stati rimandati.

A differenza di tutti i suoi colleghi che hanno rimandato il tour al prossimo anno, quello di Tiziano Ferro si farà addirittura nel 2023. Il cantante di Latina ha voluto “metterci la faccia” e dirlo lui in prima persona, senza comunicati stampa o altro. Gli sarebbe piaciuto poter festeggiare i suoi vent’anni di carriera in compagnia dei fan con i live nel nostro paese, ma purtroppo non è possibile. Tiziano Ferro ci ha tenuto ad affermare che è al fianco dei lavoratori della musica e del mondo dello spettacolo in generale che si trovano fermi per il secondo anno consecutivo senza lavoro.

A questo punto, per i fan di Ferro vi sono due possibilità. O tenere i loro biglietti che saranno validi anche per l’estate 2023 (con la speranza di poter tornare alla normalità) oppure chiedere il rimborso. Per il rimborso c’è tempo fino al 20 luglio e la richiesta va inoltrata al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto. Il cantante invita ad avere ancora un po’ di pazienza poiché è necessario rispettare le decisioni prese. D’altronde, lui per primo si trova bloccato negli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles, da oltre un anno lontano dalla sua famiglia, dai suoi amici e dal suo pubblico. Sembrano quasi un sogno i tempi del 2017 quando è andato in scena il suo ultimo tour negli stadi che erano gremiti di persone.

E tu avevi in programma di partecipare al concerto di Tiziano Ferro? Se si, chiederai il rimborso o aspetterai l’estate 2023? Ti aspettiamo nei commenti!