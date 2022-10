Tiziano Ferro è un cantautore di Latina classe 1980. Senza dubbio si tratta di uno dei cantanti più amati in Italia, ma anche in tutto il mondo, soprattutto nel Sud America. Dopo un’adolescenza difficile, arriva al successo grazie al singolo Xdono che, nel giro di poco, diventa uno dei singoli più venduti in Europa nel 2002.

Da quel momento la sua vita professionale è in continua ascesa anche se non sempre è stato tutto facile per Tiziano Ferro. Voce di brani come Sere Nere, Imbranato, Non me lo so spiegare, Ti scatterò una foto, Potremmo ritornare, Alla mia età, Indietro fino a Potremmo ritornare ed il recente singolo La Vita Splendida. E proprio La Vita Splendida ha confermato quanto il pubblico lo ami, infatti nel giro di pochi giorni è stato l’ennesimo successo. Nel 2019 ha pubblicato il suo ultimo album in studio dal titolo Accetto Miracoli seguito poi, l’anno successivo, dall’album Accetto miracoli: l’esperienza degli altri, ovvero un album di cover. In questi giorni c’è grande attesa poiché l’artista aveva reso noto che a novembre sarebbe uscito il suo nuovo lavoro ed ora a darne la notizia è stato Tiziano Ferro stesso rendendo noti particolari importanti sui suoi profili social.

Prima di tutto sappiamo che il titolo scelto per il nuovo album è Il mondo è nostro e proprio da questo nuovo album è stato estratto il singolo La vita splendida e questo ci fa supporre che se questi sono i presupposti il nuovo album sarà un vero successo. È atteso per l’11 novembre per Virgin Record ed Universal Music Italia, ma è già possibile pre ordinarlo. Ferro anticipa così le sue nuove canzoni: “Immaginatele, sognatele, odiatele già”. Il mondo è nostro è atteso con ansia soprattutto perché lo vedrà duettare con ben cinque nomi molto noti. Iniziamo da Thasup, giovane rapper di Fiumicino classe 2001, con il quale duetterà in R()t()nda, brano che già possiamo conoscere visto che si trova nel nuovo album del ragazzo. Poi sarà la volta di Caparezza sulle note de L’Angelo degli altri e di se stesso e di Ambra Angiolini in Ambra/Tiziano, d’altronde il cantante non ha mai fatto mistero sul fatto che la Angiolini sia stata uno dei suoi miti dell’adolescenza. Spazio anche ad uno dei capisaldi del mondo dei cantautori della musica italiana, Roberto Vecchioni ne I Miti ed infine non poteva mancare l’ospite internazionale, ovvero Sting con il quale canterà For Her Love, Sempre Amata in una versione italiana ed inglese.

Primo piano di Tiziano Ferro

La tracklist de Il mondo è nostro

Il paradiso dei bugiardi

Il mondo è nostro

La vita splendida

Addio mio amore

La prima festa del papà

R()t()nda

Mi rimani tu

A parlare da zero

L’Angelo degli altri e di se stesso

Ambra/Tiziano

I miti

Quando io ho perso te

For Her Love, Sempre Amata

Nel frattempo, Tiziano Ferro è pronto per tornare ad esibirsi live. Il suo tour era atteso inizialmente per l’estate 2020, ma purtroppo sappiamo tutti che a causa del Covid il mondo della musica si è fermato. A differenza di molti colleghi, Ferro ha deciso di aspettare e non posticipare il tour al 2022, ma ha preferito rimandarlo al 2023 in modo tale da essere sicuro che andrà tutto per il meglio e che potrà cantare live i suoi ultimi successi, ma anche i brani amati da sempre con i suoi fan dopo anni di distanza. L’ultimo tour, infatti, risale al 2017 con Il Mestiere della Vita Tour.

E tu cosa ne pensi della tracklist de Il mondo è nostro? Ti piacciono i duetti che ha scelto Tiziano Ferro? Ti aspettiamo nei commenti!