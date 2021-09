Il tour di Tiziano Ferro negli stadi è stato rimandato al 2023. A differenza di molti suoi colleghi che hanno preferito andare comunque in scena questa estate o, al massimo, rimandare al prossimo anno, il cantante di Latina ha preso la decisione estrema di aspettare fino al 2023 per tornare live in Italia. Sarà l’occasione giusta per festeggiare insieme ai suoi fan, in ritardo, i suoi venti anni di carriera, un traguardo che ha raggiunto nel mese di giugno. L’occasione perfetta per poter cantare insieme tutti i suoi successi da quelli più “vecchi” ai più recenti come i brani contenuti in Accetto Miracoli, suo settimo album in studio pubblicato nel novembre 2019 e le cover di Accetto Miracoli – L’esperienza degli altri come l’omaggio a Mango con Bella d’estate. Ma le novità non finiscono qui.

Tiziano Ferro: nuovo album in arrivo?

Sui propri profili social, infatti, Tiziano Ferro ha condiviso una clip in bianco e nero mentre si trova in uno studio di registrazione con le cuffie. Un indizio palese al fatto che sta lavorando ad un nuovo singolo che, molto probabilmente, anticiperà l’uscita di un nuovo album. D’altronde, il cantante di Latina non ha mai nascosto la voglia di creare nuove canzoni e di poter tornare a cantare. E quale migliore occasione di un nuovo album per festeggiare alla grande il tour che lo attende nell’estate del 2023? Stando ai rumors, infatti, il nuovo album di Tiziano Ferro dovrebbe uscire il prossimo anno. Inutile dirlo, i suoi fan sono impazienti ed entusiasti. Da parte di Ferro, al momento, non ci sono state conferme, ma neanche smentite.

Primo piano del cantante Tiziano Ferro

Tiziano Ferro ed il tatuaggio per il marito

Se la vita professionale di Tiziano Ferro prosegue a gonfie vele, non è da meno la sua vita privata. Il cantante è sempre più innamorato del marito Victor Allen, imprenditore americano classe 1965. I due hanno da poco festeggiato il loro anniversario di nozze e per celebrare questo evento, Tiziano Ferro si è tatuato la lettera V, in onore del marito Victor. Dopo aver vissuto momenti difficili, finalmente l’amore è tornato protagonista nella sua vita ed il cantante è felice come non mai, nell’attesa di poter tornare a cantare live.

