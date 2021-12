Come sappiamo, quello che stiamo vivendo è un periodo pieno di incertezze. Poco alla volta stiamo cercando di tornare alla normalità anche se per i grandi eventi sarà necessario aspettare ancora un po’ di tempo.

Lo sa bene Tiziano Ferro che ha visto il suo tour atteso per il 2020 inizialmente posticipato al 2021 e poi direttamente al 2023 sperando, così, di non doverlo rimandare ulteriormente. Nel frattempo, il cantante di Latina si è rifugiato nella sua casa a Los Angeles in compagnia del marito dove ha festeggiato i 20 anni di carriera e c’è chi parla di un nuovo album in arrivo. Lui stesso, infatti, poco tempo fa, aveva condiviso uno scatto in studio di registrazione con le cuffie. Al momento non ci è dato sapere di più, però sembra plausibile il fatto che da qui al 2023 Tiziano Ferro ci regalerà un altro album da poter cantare con lui live ai concerti futuri. Proprio a proposito del suo tour del 2023, oggi sono state rese note le date che lo porteranno in giro per tutta Italia ovviamente sempre nel rispetto delle norme anti-Covid e con il distanziamento sociale adeguato.

Le date del TZN Tour 2023

7 giugno 2023 – Stadio G. Teghil – Lignano Sabbiadoro

11 giugno 2023 – Stadio Olimpico – Torino

15 giugno 2023 – Stadio San Siro – Milano

17 giugno 2023 – Stadio San Siro – Milano

18 giugno 2023 – Stadio San Siro – Milano

21 giugno 2023 – Stadio Franchi – Firenze

24 giugno 2023 – Stadio Olimpico – Roma

25 giugno 2023 – Stadio Olimpico – Roma

28 giugno 2023 – Stadio Diego Armando Maradona – Napoli

01 luglio 2023 – Stadio San Nicola – Bari

4 luglio 2023 – Stadio San Filippo – Messina

8 luglio 2023 – Stadio Del Conero – Ancona

11 luglio 2023 – Stadio Braglia – Modena

14 luglio 2023 – Stadio Euganeo – Padova

Chi era già in possesso dei biglietti del tour 2020 o 2021 potrà usarli poiché rimarranno validi: cambia solo la data, ma il posto a sedere sarà lo stesso. Invece per chi volesse partecipare e non ha ancora il biglietto, vi è da oggi la possibilità di comprarli su Ticketmaster. Il tour del 2023 vede due novità rispetto ai precedenti: la data di Cagliari è stata cancellata, mentre quella di Catania è stata sostituita con quella che si terrà a Messina.

E tu hai già i biglietti per una di queste date del TZN Tour 2023? Se si, in quale città assisterai al ritorno live di Tiziano Ferro? Ti aspettiamo nei commenti!