Dopo il Covid, sembrava che la nostra vita fosse pronta per tornare, lentamente, alla normalità. Ed invece, all’improvviso, è arrivata la guerra. Una guerra che nessuno si aspettava visto i tempi che corrono. Come sempre, i personaggi del mondo dello spettacolo si sono mobilitati e sono in prima fila: d’altronde quando si può fare del bene e cercare di aiutare i più sfortunati viene spontaneo farlo.

È sufficiente pensare alla canzone La Pioggia alla Domenica che Vasco Rossi ha inciso con Marracash ed i cui ricavati sono stati devoluti in beneficenza a Save the Children per i bambini dell’Ucraina. Ed ora arriva un’ulteriore novità per poter fare del bene ai bambini ucraini sempre grazie a Save the Children, protagonisti inconsapevoli di questa brutta parentesi. Bambini che si sono dovuti separare all’improvviso dai loro papà, che hanno dovuto abbandonare la loro casa e la loro quotidianità e che hanno dovuto cercare di ricominciare una nuova vita lontani dalla loro terra. Questa volta l’appuntamento sarà martedì prossimo, ovvero il 5 aprile, con il Tocca a Noi – Musica per la pace che andrà in scena a Piazza Maggiore a Bologna. La serata evento sarà condotta da Andrea Delogu con la partecipazione di Ema Stokholma, Marco Baliani e Daniele Piervincenzi. La serata è nata da un’idea de La Rappresentante di Lista che, già ad inizio conflitto, aveva deciso di fare qualcosa per aiutare la popolazione in difficoltà e per dimostrare una concreta vicinanza alle vittime della guerra.

Appello che è stato accolto dal Comune di Bologna con il sindaco Matteo Lepore e dalla regione Emilia Romagna. Sarà un’occasione per assistere ad esibizioni live di alcuni dei nomi più importanti della musica italiana. Ovviamente sarà presente La Rappresentante di Lista, ma anche nomi come Elisa, Brunori Sas, Gianni Morandi, Diodato, Elodie, Fast Animals and Slow Kids, Gaia, Rancore, Noemi, Paolo Benvegno e The Zen Circus. Una lunga maratona musicale per poter sensibilizzare il pubblico e sperare che questo orrore possa finire al più presto. L’ingresso al concerto sarà totalmente gratuito, ma durante la serata vi saranno diversi punti per la raccolta di fondi a favore di Save the Children e vi sarà anche la possibilità di donare tramite sms o sul sito ufficiale dell’Ong. Vi ricordiamo che Save the Children opera in Ucraina dal 2014 e distribuisce aiuti ai bambini ed alle loro famiglie, anche a coloro fuggiti nei paesi limitrofi. A proposito di Tocca a Noi – Musica per la pace, La Rappresentante di Lista afferma che:

Elisa sul palco di Sanremo

“L’intento era quello non solo di raccogliere fondi da destinare a Save the Children, impegnata nei territori colpiti dalla guerra, ma di radunare artisti, musicisti, cantanti, giornalisti, attori e pubblico attorno a un ideale comune, quello di un mondo in cui i conflitti vengano risolti senza l’uso delle armi. La macchina organizzativa che si è mossa è stata pazzesca. Non possiamo ringraziarli tutti, ma il nostro abbraccio racchiude tantissime persone grazie alle quali possiamo invitarvi a partecipare il 5 aprile alla manifestazione”.

Per il momento, quelli sopra citati sono gli artisti che hanno già confermato la loro presenza all’evento, ma il cast è destinato ad aumentare nei prossimi giorni. Ovviamente sarà necessario vedere gli altri impegni lavorativi visto che, in questo periodo, iniziano diversi tour dopo due anni di stop inatteso, ma c’è da scommettere che molti nomi del mondo della musica italiana e del mondo dello spettacolo prenderanno parte a Tocca a Noi – Musica per la pace. Come se non bastasse, a fine spettacolo è atteso un duetto a sorpresa tra Lrdl e Gianni Morandi in seguito alla loro amicizia nata dietro le quinte del Festival di Sanremo. Se purtroppo vi trovate lontani da Bologna, ma volete comunque seguire il Tocca a Noi – Musica per la pace sarà possibile farlo grazie al piccolo schermo. La serata, infatti, andrà in onda in differita, il 7 aprile su Rai 3 e su Rai Radio 2. Inutile dirlo, ha tutti i presupposti per essere un grande successo. D’altronde, Piazza Maggiore di Bologna non è la prima volta che dimostra la sua solidarietà nei confronti dell’Ucraina: già dopo l’inizio della guerra, infatti, si era riempita di migliaia di fiaccole in un moto spontaneo per invocare la pace e cercare una soluzione per porre fine al conflitto.

E tu parteciperai al Tocca a Noi – Musica per la pace? Oppure lo seguirai poi in differita in televisione o alla radio? Ti aspettiamo nei commenti!